Sembra la ‘classica’ pasta al forno, ma è ancora più saporita: perfetta anche per un pranzo fuori porta

Pasta al forno, se la prepari con questi ingredienti in tavola non resterà neanche l’ombra della pietanza: tutti i dettagli.

Può accadere che ad un certo punto si portino in tavola sempre le stesse pietanze, come nel caso della pasta al forno. Oggi vogliamo parlarvi di una buonissima alternativa che si potrebbe scegliere di servire per una cena o un pranzo, ma non solo: è adatta anche da portare dietro se in programma abbiamo una gita fuori porta.

Insomma, un’alternativa non di poco conto che mette d’accordo grandi e piccini. Prepararla non ci ruberà molte ore, dunque, è necessario ritagliarsi pochi minuti e la bella notizia è che si può scegliere di servirla anche dopo alcuni giorni. Insomma, con una sola ricetta si possono soddisfare diverse esigenze: la voglia di servire qualcosa di nuovo e la necessità di portare qualcosa di buono durante un picnic.

Preparazione della pasta al forno: preparala così per fare un gran figurone

Quando parliamo di pasta al forno non possiamo non pensare a quella tradizionale, realizzata impiegando sugo e formaggio. Oggi ci discosteremo da quella classica per parlarvi di un’alternativa che verrà fatta fuori da grandi e piccoli in pochissimi minuti.

La si può preparare con largo anticipo se ne sente la necessità, come la quinoa con le verdure, ma può essere gustata anche appena sfornata, insomma versatilità è la parola d’ordine. Prepararla è un gioco da ragazzi e adesso vi spieghiamo tutti i passaggi da seguire. Non possiamo non cominciare parlando degli ingredienti, questo l’occorrente: 350 grammi di pasta, 250 grammi di zucchine, 120 grammi di scamorza affumicata, 150 grammi di prosciutto cotto a cubetti, 100 grammi di piselli, 50 grammi di parmigiano grattugiato, sale e pepe.

Adesso, scopriamo gli ingredienti per preparare la besciamella: 500 millilitri di latte, 50 grammi di burro, 50 grammi di farina 00, sale e noce moscata.

Preparazione pasta al forno: una ricetta che mette tutti d’accordo

Abbiamo capito quali sono tutti gli ingredienti necessari per realizzare questo primo piatto, andiamo a scoprire i passaggi. Cominciamo tagliando a dadini le nostre zucchine e prepariamo una padella versando un filo d’olio. Dopo pochi secondi aggiungiamo i piselli e le zucchine appena tagliate, saliamo e mescoliamo bene, poi lasciamo cuocere a fuoco lento per circa dieci minuti.

Nel frattempo, occupiamoci della preparazione della besciamella. Segui i passaggi: in primis collochiamo dentro una pentola il burro, dopo circa un minuto aggiungiamo la farina e mescoliamo servendoci di una frusta, aggiungiamo il latte e continuiamo amalgamando con movimenti circolari. Adesso, aggiungiamo noce moscata, pepe e sale. L’obiettivo è quello di creare una consistenza cremosa, dunque, mescoliamo per circa quattro minuti. Nel frattempo lasciamo cuocere la pasta rispettando i tempi di cottura indicati sulla confezione.

Procuriamo una teglia e creiamo uno strato con la besciamella, all’interno di un recipiente, invece, aggiungiamo la pasta, zucchine, scamorza, prosciutto e besciamella, mescoliamo per qualche secondo e adesso andiamo a collocarla nella teglia. Ultimiamo aggiungendo besciamella e formaggio grattugiato. Adesso possiamo riporre tutto in forno, per i tempi di cottura possiamo far riferimento alla pagina Instagram marti e_michi. Nel dettaglio, viene suggerito di tenerla in forno per 20 minuti a 200 gradi. Inutile dirvi che il buon odore invaderà la casa e il gusto vi lascerà senza parole, i vostri picnic avranno un sapore diverso.