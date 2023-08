Sei una persona di parola? Dimmi cosa vedi e scopri la tua indole nascosta

Vuoi capire se sei veramente una persona che mantiene la parola data? Grazie a questo test avrai subito la risposta che cerchi.

Test visivi vengono realizzati per aiutare le persone a comprendere meglio alcuni aspetti del loro carattere e della loro personalità, così che possano approfondire maggiormente il loro modo di essere.

In questo test in particolare avrai la possibilità di scavare più a fondo nel tuo io per capire se sei effettivamente in grado di mantenere la parola data quando ti impegni con un’altra persona. Quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e cercare tra i profili del test quello che corrisponde alla sagoma che hai notato a colpo d’occhio tra il gatto e il cane. Per poter avere la risposta che davvero si addice la tua personalità, è importante che ti affidi proprio a ciò che hai notato per primo. Ti informo che il test non si basa su alcuna evidenza scientifica, ma che è da intendersi solo per puro divertimento e svago.

Il profilo del test: gatto o cane?

Se tra le due sagome hai notato per prima quella del gatto, significa che riesci a mantenere la parola data anche se la prima impressione che dai fa pensare proprio il contrario. Sembri una persona molto fredda e distaccata, che non si preoccupa realmente degli altri e tantomeno delle promesse fatte, ma in verità hai a cuore il benessere degli altri e non è assolutamente tua intenzione di deluderli quando ti impegni con qualcuno e quando fai un compromesso. Per te è una questione di rispetto mantenere quello che hai promesso

e portarlo a termine, senza che l’altra persona abbia bisogno di dover chiedere nuovamente quel favore.

Foto2

Proprio per questo chi ti conosce più a fondo sa che può fidarsi di te senza rimanere deluso e che nel momento di necessità sarai sempre presente per dare una mano fino in fondo.

Se invece tra le due sagome hai scorto per primo il cane, significa che la prima impressione che dai è proprio quella di essere una persona meritevole di fiducia. Tale impressione si rivela essere veramente corretta, non c’è stata una sola volta in cui tu non ti sei impegnata al massimo per mantenere la parola data. È molto chiaro fin da subito che sei disposta ad aiutare gli altri e, se da un lato ciò fa sì che le persone si fidino facilmente di te, dall’altro porta chi è più malintenzionato a volersi approfittare dei tuoi modi dolci e cortesi. Attenzione a questo genere di persone e a non rimanere ferita.