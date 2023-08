Sei in dolce attesa e vuoi goderti la spiaggia e il mare? Cosa tenere bene a mente per una vacanza senza preoccupazioni

Chi l’ha detto che chi è in dolce attesa non può andare in vacanza? Ecco i consigli per godersi il mare in gravidanza.

La gravidanza è un momento magico per una donna. Spesso, però, è accompagnato da ansia e stress, soprattutto quando si tratta di viaggiare o spostarsi. Ma anche una donna incinta può andare in vacanza e godersi la spiaggia e il mare senza alcuna preoccupazione. Ecco i migliori consigli per farlo.

I migliori consigli per godersi la spiaggia e il mare in gravidanza

La spiaggia e il mare possono essere un vero toccasana per una donna in gravidanza. In spiaggia si possono fare delle belle passeggiate oppure prendere il sole (applicando la crema solare e non esponendosi nelle ore più calde) e in acqua, invece, fare il bagno fa molto bene per riattivare la circolazione.

Ecco i migliori consigli per godersi in tranquillità la propria vacanza al mare in gravidanza:

Esporsi al sole per abbronzarsi va bene ma meglio preferire le prime ore del mattino e mai andare oltre le 10.30-11. Quando fa troppo caldo, infatti, c’è l’alto rischio di soffrire di mal di testa, cali di pressione o di scottarsi. Meglio ripararsi in posti più freschi perché anche l’ombra aiuta la placenta ad ossigenarsi. Applicare la crema solare quando ci si espone al sole, scegliendo almeno una con filtro protettivo 30. In questo modo si eviteranno scottature e macchie solari. In spiaggia via libera a spuntini sani a base di frutta e verdure ma, se si vuole, si può cedere alla tentazione di un bel gelato. Quando è ora di aperitivo, optare ovviamente per uno analcolico. Evitare, se possibile, le bibite zuccherate e gasate. Preferire tisane e acqua in abbondanza (almeno due litri). È possibile regalarsi una bella passeggiata sul bagnasciuga mano a mano con la propria dolce metà, meglio se coperte con indumenti in cotone o lino e con un cappello. Ottime sono anche le passeggiate in acqua per favorire la circolazione delle gambe pesanti. Scegliere il costume che faccia sentire più a proprio agio, bikini o pezzo unico che sia. Una donna in dolce attesa è bella in ogni caso. Quando fa troppo caldo non c’è niente di meglio che fare una bella nuotata nell’acqua. Dona refrigerio, fa riattivare tutta la muscolatura e passare il dolore alla schiena (di cui soffrono spesso molte donne incinta). Non è importante noleggiare una sdraio o un lettino in spiaggia. L’importante è avere un telo personale sul quale sdraiarsi per evitare infezioni da funghi o contaminazioni di virus e batteri.

Ecco, seguendo questi semplici consigli anche le donne in gravidanza possono godersi la propria vacanza al mare in tutta serenità e relax.