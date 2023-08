Sei a dieta e temi le abbuffate delle vacanze? Basta seguire i consigli giusti: ecco i trucchi per non ingrassare

Stare a dieta in vacanza è stressante? No, se si seguono i trucchi giusti per non ingrassare. Ecco quali sono.

Quando si va in vacanza si ha spesso paura di dover abbandonare le sane abitudini che si avevano a casa, soprattutto quelle che riguardano l’alimentazione. Cedere all’assaggio di piatti tipici, fare aperitivi ad ogni ora del giorno e della notte, bere cocktail rinfrescanti in spiaggia sono solo alcune delle cose che possono mettere in crisi la dieta che, con tanta pazienza e volontà, si portava avanti da mesi. Ecco allora i trucchi per non ingrassare quando si è a dieta in vacanza.

I trucchi per non ingrassare in vacanza quando si è a dieta

Stare a dieta in vacanza non è un problema. Basta semplicemente seguire dei semplici consigli per evitare di “sgarrare” (troppo spesso) e rendere vani in poco tempo i sacrifici perseguiti nei mesi precedenti. Il Dottor Luca Piretta, medico nutrizionista della SISA (Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione) ha stilato una serie di consigli per adattare la propria dieta anche in vacanza.

Chi sta per iniziare una dieta, e ha scelto proprio il periodo delle vacanze per farla, deve avere in mente solo una cosa: non avere fretta. L’estate può essere il periodo migliore per fare una dieta sfruttando proprio il fatto che si tende ad avere meno fame.

Se invece si è nella fase di mantenimento, le vacanze non devono vanificare tutto ciò che si è raggiunto. Ciò non significa che non ci si può concedere delle pause dalla dieta, anzi, queste possono essere molto gratificanti. Basta solo essere consapevoli. Ad esempio, quando si tratta di spuntini, meglio evitare cibi spazzatura e preferire frutta e verdura che apportano sali minerali e idratano in profondità quando fa molto caldo.

Durante il pranzo, invece, si può optare per quello a sacco a base di insalata (magari arricchita con fonti proteiche come tonno e uovo sodo) e poi anguria o melone, frutti molto ricchi di acqua e sali minerali. Quanto alla moda di sostituire il pranzo con un gelato, meglio farlo una volta ogni tanto, magari optando per gusti alla frutta. E al ristorante? Anche qui, quando ci si trova in vacanza, si può continuare la propria dieta o a mantenere il proprio regime alimentare senza stress, scegliendo secondi a base di pesce e contorni, eventualmente conditi con olio extravergine d’oliva, aceto e limone.

Infine, resta il consiglio valido per tutti di bere abbondante acqua (almeno due litri di acqua al giorno), evitando le bevande gassate e gli alcolici. Anche i dolci dovrebbero essere limitati, ma non sono del tutto vietati se possono essere appaganti.