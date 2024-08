Segreti di famiglia, cambio programmazione: i nuovi orari

La soap opera turca “Segreti di famiglia” continua a fare incetta di ascolti. E così, Mediaset stravolge tutto nella messa in onda In questi mesi, grande successo ha riscosso, in Italia, la soap opera turca “Segreti di famiglia”. Milioni di telespettatori per ogni puntata andata in onda su Mediaset. E ora, i tantissimi fan della serie devono aggiornare i propri impegni e i propri calendari, perché la messa in onda cambia orari. Ecco le novità. Il mondo della televisione e, in generale, dell’imprenditoria, è fatto di visione, di rischi e di scommesse. Lo sa bene Pier Silvio Berlusconi, che ha imparato il “mestiere” da papà Silvio, uno degli imprenditori più importanti della storia d’Italia. E così, oggi, può dirsi totalmente …

La soap opera turca “Segreti di famiglia” continua a fare incetta di ascolti. E così, Mediaset stravolge tutto nella messa in onda

In questi mesi, grande successo ha riscosso, in Italia, la soap opera turca “Segreti di famiglia”. Milioni di telespettatori per ogni puntata andata in onda su Mediaset. E ora, i tantissimi fan della serie devono aggiornare i propri impegni e i propri calendari, perché la messa in onda cambia orari. Ecco le novità.

Il mondo della televisione e, in generale, dell’imprenditoria, è fatto di visione, di rischi e di scommesse. Lo sa bene Pier Silvio Berlusconi, che ha imparato il “mestiere” da papà Silvio, uno degli imprenditori più importanti della storia d’Italia. E così, oggi, può dirsi totalmente vinta la scommessa di Mediaset che, alcuni mesi fa, ha puntato sull’acquisto dei diritti di alcune soap opera turche, proponendole al pubblico, che le ha apprezzate e le sta apprezzando moltissimo.

In pochi ci avrebbero creduto, ma i numeri non sono un’opinione e gli ascolti sono lì a testimoniare tutto. Si è cominciato con “Terra Amara”, che è diventato un vero e proprio fenomeno di culto della tv commerciale. Ma grande successo ha avuto, in questi mesi, anche “Endless Love”. E in questo solco si muove anche “Segreti di famiglia” che, puntata dopo puntata, si sta guadagnando la stima del pubblico. E ora, proprio per ottimizzare il successo della soap, arriva la decisione di Mediaset con il cambio degli orari della messa in onda.

“Segreti di famiglia”: il cambio di programmazione

La popolare serie turca “Segreti di Famiglia”, dunque, continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico italiano, e con l’aumento della sua popolarità arriva anche un cambiamento nella programmazione. A partire da giovedì 29 agosto, infatti, i fan della serie potranno godere di un doppio appuntamento settimanale.

“Segreti di Famiglia”, che ha già conquistato milioni di spettatori con le sue trame intricate e personaggi affascinanti, sarà trasmessa non solo la domenica, come di consueto, ma anche il giovedì sera. Questa modifica nella programmazione è stata accolta con entusiasmo dai fan, che ora avranno l’opportunità di seguire più da vicino le vicende dei protagonisti.

La decisione di aggiungere una seconda serata di messa in onda risponde al crescente interesse del pubblico per la serie, che ha rapidamente scalato le classifiche di ascolto. La storia, che ruota attorno a intrighi familiari, segreti nascosti e drammatici colpi di scena, ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, consolidandosi come uno dei programmi più seguiti del palinsesto televisivo attuale.