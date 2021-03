5 segnali per capire se siete in una relazione sbagliata

Quando ci si innamora, nella stra grande maggioranza dei casi, all’inizio è tutto “rose e fiori”. Si sta insieme, ci si diverte e ci si guarda con gli occhi a cuore. L’amore è cieco e con questa frase non si va molto lontani dalla verità. Perché tutti, all’inizio di una relazione, sono così accecati dall’amore da non rendersi conto che forse il partner è meno compatibile di quanto pensiamo. Non è raro, infatti, che col passare del tempo ci si renda conto di non essere “l’altra metà della mela” e, quindi, di essere incompatibili.

I segnali ci sono, ma spesso vengono alla luce quando il tenero innamoramento iniziale viene meno, lasciando spazio ai momenti in cui anche la minima cosa ci fa innervosire e ci fa venir voglia di chiudere la relazione buttando tutto per aria.

Relazione sbagliata: i 5 segnali più comuni di incompatibilità con il partner

Dalla senso dell’umorismo differente alle diverse visioni del futuro, ecco quali sono i cinque segnali che potrebbero farvi capire che il vostro partner non è proprio quello giusto per voi.

Leggi anche Jennifer Lopez e Alex Rodriguez stanno ancora insieme

Prospettive diverse per il futuro

Spesso ci si incontra, e ci si innamora, in periodi della vita molto diversi. Uno magari studia, l’altro lavora. Uno vuole metter su famiglia, l’altro no. I desideri a lungo termine, in una relazione, non devono essere presi sottogamba. Gli obiettivi di vita, infatti, devono essere comuni o, comunque, più o meno sulla stessa lunghezza d’onda. Avere idee diverse sul futuro è, nella grande maggioranza dei casi, uno dei principali motivi per cui le relazioni finiscono, a volte anche male.

Se i litigi sono sempre gli stessi la vostra relazione potrebbe non funzionare più

“L’amore non è bello se non è litigarello”. Questo è assolutamente vero, ma non vuol dire che si debba litigare sempre. E soprattutto, discutere sempre sulle stesse identiche cose. Questo è un grande segnale di incompatibilità nella relazione. Infatti, può voler dire che nella coppia c’è una mancanza di comunicazione e comprensione.

Il senso dell’umorismo è molto diverso

Se tu fai una battuta e lui/lei non ride, o viceversa, a lungo andare questo potrebbe rivelarsi un problema. Ridere per cose diverse, infatti, può portare anche a fraintendimenti. Inoltre, è assolutamente normale non voler avere una relazione con chi fa battute omofobe o sessiste. L’importante è essere onesti e dirsi “guarda, questo non mi fa ridere”. Se la persona che hai davanti è intelligente, capirà che non è il caso di scherzare su certe cose. Altrimenti, puoi anche indicarle qual è la porta.

Le dinamiche di coppia sono importanti e devono essere fluide

In una relazione non si è solo fidanzati, ma si è anche amici, amanti e complici. Quando queste cose vengono meno, probabilmente c’è un problema di incompatibilità tra i partner. Sentirsi incatenati in un rapporto troppo rigido, dove si è, ad esempio quando si hanno figli, solo mamma e papà, perdendo così tutti gli altri aspetti della vita di coppia, può portare alla fine della relazione, a litigi e rotture difficilmente risanabili.

Le passioni non vengono rispettate

In una coppia è importante supportarsi in tutto, anche nelle passioni. C’è chi ama giocare a golf, chi invece preferisce dipingere, e chi ancora dedicarsi al fai da te. Tutte la passioni sono belle e meritano rispetto. E, se il partner che avete davanti denigra o non accetta i vostri hobby, probabilmente non è compatibile con voi e la relazione non potrà far altro che finire, una volta che sarà scesa l’ultima goccia che farà traboccare il vaso.