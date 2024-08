Secchezza degli occhi in estate: come prevenire il fastidioso problema e risolverlo in breve tempo

Nessuno immagina che un occhio secco possa avere qualche conseguenza, eppure visto il periodo, il sole forte, l’uso di prodotti che inevitabilmente finiscono negli occhi, la sabbia, il mare, gli occhi sono costantemente esposti ad elementi di disturbo e infiammazione esterni.

Quindi non solo è fondamentale inquadrare quelle che sono le cause che lo determinano ma anche capire con attenzione come risolvere tutto in breve tempo, prima che il disturbo da semplice fastidio diventi ben altro, andando a rendere veramente difficile poi la situazione.

Occhi secchi in estate: come prevenire e risolvere il problema

In generale questo problema affligge tutti prima o dopo, complice l’uso di schermi che producono luce blu e che sono quindi molto fastidiosi a lungo termine. Anche l’inquinamento, lo smog, i fumi e le esalazioni sono un altro problema costante.

Il disturbo si manifesta con pizzicore, bruciore, prurito, sensazione di corpo estraneo, disturbi della vista e intolleranza alla luce, sensazione intensa di secchezza come se mancasse il film lacrimale. Da questo possono derivare altri problemi ad esempio fastidi acuti al collo, mal di testa e dolori nelle aree circostanti.

Quando la condizione è molto intensa è possibile vi sia un problema al sacco lacrimale, negli altri casi potrebbero essere fattori legati a qualcosa di irritante o urticante in casa (soprattutto nei soggetti allergici) oppure anche connessi a raffreddamento, febbre e condizioni di questo tipo. Vi sono poi i disturbi legati ai batteri, che sono da trattare con l’aiuto di un medico, oppure la sensibilità, le allergie o le congiuntiviti.

Per prevenire la questione, soprattutto d’estate, bisogna indossare sempre gli occhiali da sole, anche quando la luce non sembra essere molto forte. È necessario utilizzare colliri rinfrescanti a base di acido ialuronico, camomilla o simili che sono molto utili. Anche gli impacchi possono aiutare in questo caso.

Se la condizione degenera però è essenziale visitare un medico oculista perché potrebbe esserci un problema medico vero e proprio per cui un collirio non basta. Evitare fai da te e soprattutto l’uso di prodotti che non sono stati prescritti perché potrebbero eliminare il fastidio che è però manifestazione di un disturbo ben più serio.

La salute degli occhi, soprattutto in estate, va tutelata come si fa con la pelle. Il sole forte, il calore, l’aria secca, vanno a peggiorare le condizioni generali e quindi danneggiano le mucose e le aree sensibili. Fare prevenzione e attenzione, permette di evitare oggettivamente ogni problema.