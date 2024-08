Se stai spesso al PC rischi la morte improvvisa: cosa sta succedendo a tantissimi

Stare da soli al PC per lunghi periodi può essere fatale e non nel modo in cui ti aspetti. Tanti potrebbero essere in pericolo.

Ci sono gamer professionisti, content creator e copywriter il cui lavoro si basa sul fatto di passare ore e ore al PC o sul tablet a lavorare. Si tratta di uno stile di vita non ottimale di per sé se non ci si ricorda di fare le dovute pause per riposare gli occhi e di mantenere la postura corretta. Di recente però dei casi di cronaca hanno svelato un rischio ulteriore, che fa davvero rabbrividire.

Per spiegare di che si tratta tanto vale partire da una di queste notizie, che arriva dall’Inghilterra. Un uomo, Aidan, era tranquillo a casa con i suoceri e si stava intrattenendo giocando al PC quando di colpo ha percepito un dolore lancinante al braccio. Durante la corsa in ospedale che è seguita ha notato che sulla pelle erano comparse delle ustioni su tutta la lunghezza dell’arto.

Dopo sette ore in ospedale e diversi esami è arrivata la conferma a ciò che l’uomo aveva capito, per quanto sotto shock, fin dal primo momento. A colpirlo è stato niente di meno che un fulmine, che oltre a provocargli delle ustioni gli ha anche portato delle lesioni muscolari a carico della gamba. Un evento considerato così raro che mai si sarebbe sognato capitasse a lui.

Perché rischi una morte improvvisa stando al PC

La sfortuna non è l’unica ragione per cui Aidan è stato colpito da un fulmine, perché come ha raccontato era seduto davanti al computer durante un forte temporale. Essendo che sentiva i tuoni è chiaro anche che questo fosse vicino a casa sua, abbastanza da non poter vedere i lampi in lontananza. Ed esiste una regola ben precisa da seguire al chiuso durante i temporali.

Secondo le linee guida del Dipartimento della Protezione Civile infatti bisogna stare lontani dalle apparecchiature collegate alla corrente. Anzi, in generale il consiglio è di non toccare alcun oggetto che possa condurre corrente finché il temporale non è finito, o un rischio minimo resterà sempre. Le spine andrebbero inoltre staccate a tutti gli elettrodomestici.

Lo stesso principio vale nel caso del PC fisso, mentre per esempio un tablet o un portatile che non sono attaccati all’alimentatore sarebbero molto più sicuri. I consigli della Protezione Civile si spingono a raccomandare di non usare le linea fissa per comunicare durante i temporali ma piuttosto di sfruttare gli smartphone o al massimo i cordless.