Se spalmi sui capelli questo gel fatto in casa crescono al 2x e li rinforzi: lo dice la scienza e non si discute

Vuoi rafforzare e far crescere molto più velocemente i tuoi capelli? Questo gel fatto in casa fa dei veri e propri miracoli.

Ancora pochi giorni e l’estate sarà un ricordo lontano. Certo, per salutarla definitivamente bisognerà aspettare fine settembre, questo è vero. Tuttavia, con il ritorno alla vita di sempre e ai ritmi frenetici di tutti i giorni, è necessario dire ‘addio’ a quella spensieratezza che ha caratterizzato queste ultime settimane, dandole appuntamento tra un anno.

Con il ritorno alla solita routine, un po’ tutti – soprattutto le donne – sentono la necessità di riprendere in mano le redini della propria vita. E, soprattutto, del proprio corpo. Se da una parte, però, c’è chi è stanco di vedere le forme del proprio corpo un po’ più rotonde del solito e decide di iscriversi in palestra e mangiare sano e pulito, dall’altra c’è chi non esita a prendere appuntamento dal parrucchiere di fiducia per ridare un nuovo tono e colore alla alla propria chioma.

Appena spunta il mese di settembre, infatti, sono tantissime quelle donne che scelgono di dedicarsi ai propri capelli, che – dopo giorni e giorni di salsedine, sabbia e sole – appaiono sfibrati, spenti e perlopiù rovinati. Quello che, però, in moltissime non sanno è che non è assolutamente necessario uno stipendio intero per far riprendere la propria chioma. Esiste, infatti, un gel che non solo permette ai capelli di crescere velocemente, ma li rafforza anche. Insomma, un vero e proprio toccasana.

Con questo gel i tuoi capelli saranno molto diversi da prima: geniale!

Sono davvero tantissimi i prodotti che, se usati con costanza, possono essere una vera e propria ‘medicina’ per i propri capelli. Tra i diversi che esistono in commercio, però, i semi di lino sono quelli più utilizzati e famosi.

I benefici dei semi di lino sui capelli sono perlopiù impressionanti. Non solo regola la ghiandola sebacea, evitando così un’eccessiva produzione di olio, ma permette addirittura di rendere la propria chioma più elastica e liscia e, soprattutto, più facile da pettinare e gestire. Insomma, si tratta di un prodotto che non può assolutamente mancare in casa, soprattutto se si ha intenzione di preservare più a lungo possibile i propri capelli.

Applicare i semi di lino sulla propria chioma, è davvero facilissimo. Basta, infatti, versare qualche goccia sulle mani e con i polpastrelli massaggiare delicatamente il cuoio capelluto per qualche minuto. Poi, dopo aver lasciato agire l’unguento per circa un quarto d’ora, occorre risciacquare il tutto con acqua abbondante. Ed, infine, procedere al solito shampoo, abbinandovi magari anche un balsamo.

In questo modo, i capelli non solo risulteranno immediatamente più idratati, ma – a lungo andare – saranno più forti ed ancora più lunghi.