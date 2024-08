Se non sai truccarti prova il metodo spuntato su TikTok: l’influencer sta diventando virale

Non è facile realizzare un buon make-up. Ci sono tanti fattori da considerare e non tutti hanno il tempo o la pazienza per farlo. L’esercizio, sicuramente, rappresenta uno degli elementi principali. Con il passare del tempo, si tende a diventare più bravi e ad acquisire maggiore manualità. Alcune persone, tuttavia, si sentono imbarazzate dalle loro ‘opere’.

Di recente, una famosa influencer di TikTok ha deciso di promuovere un nuovo metodo. Il suo scopo è proprio quello di aiutare tutti coloro che, per un motivo o per un altro, non sono soddisfatti dei trucchi realizzati. Si basa su presupposti semplici e promette grandi risultati.

Il metodo rivoluzionario per ottenere un make-up da sogno: lo dice un’esperta

Il make-up può cambiare il volto in modo sostanziale. Attraverso l’utilizzo di vari prodotti, si può ottenere un aspetto nuovo, più luminoso, frizzante e accattivante. Tale processo, però, non è semplice da realizzare. Non basta prendere i pennelli in mano e acquistare trucchi professionali per raggiungere l’obiettivo. Per questo motivo, una famosa influencer conosciuta con il nome di ‘Princess Raquelle‘ ha deciso di condividere un metodo all’avanguardia.

È alla portata di tutti e servono solo alcuni piccoli accorgimenti per metterlo in pratica. Si chiama visual weight e prevede un’analisi dettagliata della forma del proprio viso. Essa influenza i colori da scegliere, il modo in cui posizionare creme e polveri e la strategia da prediligere. Ovviamente, le preferenze personali non potranno essere del tutto ignorate, ma andranno integrate con il quadro generale. Il risultato sarà davvero sorprendente.

Ecco come si divide la tecnica del visual weight: