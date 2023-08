Se hai della farina (anche scaduta) in casa puoi risolvere un problema odioso in cucina

Tra i tanti trucchi domestici sicuramente un valido alleato è rappresentato dalla farina che risolve molti problemi di tipo comune.

Sono proprio i prodotti più impensabili a dare i migliori risultati, come un semplice pacco di farina, anche scaduto. Tutto ciò che potrebbe sembrarci sprecato invece può essere utilizzato con finalità differenti.

Dalla farina alle uova, sono tanti i rimedi fai da te che permettono di ottenere risultati spettacolari con un minimo impegno economico.

Farina scaduta: il trucco domestico che risolve ogni problema

La farina non manca mai in casa e spesso non viene consumata quindi scade, a quel punto però diventa il prodotto perfetto per il riutilizzo con il fai da te.

La farina infatti oltre ad avere una scadenza propria imposta dal marchio può andare incontro a deterioramento già dopo venti giorni, questo accade soprattutto se in casa c’è molta umidità. Quando si apre la confezione da 500 grammi raramente si consuma tutto ed è facile che ne avanzi una porzione. Per capire se si può consumare a livello alimentare basta annusarne un po’ oppure controllarla, potrebbe anche già essere invasa da piccole farfalline. A quel punto si può comune riutilizzare anche se non consumare in cucina. Non tutti sanno che questa torna molto utile quando bisogna lucidare l’acciaio.

Si può quindi usare per le posate, per il lavello, per gli elementi del bagno, per ogni oggetto presente in casa fatto di questo materiale. Il trucco è facilissimo, si stende la farina generosamente sull’area da pulire, si lascia agire quindi almeno 15/30 minuti e poi con una spugna umida non molto bagnata si inizia a strofinare. Grazie alle sue componenti renderà ogni ripiano, mobile o superficie perfettamente brillante. Quando poi si vuole dare anche un tocco di igiene basta unire farina e bicarbonato ad esempio per il lavello oppure per la parte interna della doccia vicino allo scarico, con pochi ingredienti che tutti hanno in casa si lucida e igienizza dicendo addio ai batteri.

Trattandosi di un prodotto naturale non fa male alla salute, non è un problema se viene utilizzata anche su strumentazioni dove poi viene riposto il cibo o qualunque altro prodotto che si usa in casa, anche per i bambini. Il risultato è impeccabile e si evitano i costosi brillantanti che sicuramente sono utili nel dare a ogni cosa una brillantezza incredibile ma sono composti anche di sostanze chimiche, certo non il massimo per la propria salute.