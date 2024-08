Se dormi in questo modo dirai per sempre addio al mal di schiena: funzionano subito e il sollievo è immediato

C’è un modo per dormire che forse non conosci con cui potrai sentire subito sollievo dal mal di schiena.

La posizione in cui dormi durante la notte influisce molto sulla qualità del riposo. Certo, ognuno ha la sua preferita: di fianco, sulla pancia o supino, con la game distese o rannicchiati. Quando però ci si addormenta non allineando bene spalle e schiena capita di svegliare la mattina dopo tutti indolenziti o con il torcicollo, che rimane anche per ore dopo il risveglio.

Per evitare di passare la giornata doloranti o tutti curvi per il dolore alla schiena la soluzione è dormire in una posizione più confortevole. Grazie agli studi di medici specializzati nella salute del sonno sappiamo che esistono dei modi di sdraiarsi che assicurano sollievo alla schiena. Prima di esaminarli c’è da dire però che per riposare bene bisogna controllare lo stato del materasso.

Spesso il mal di schiena al mattino è dovuto al fatto che questo ha perso la sua forma e finisce con il far affondare il tuo corpo, disallineando la colonna vertebrale. Per questo si consiglia di girare il materasso almeno una volta all’anno per non consumare una parte sola e stare più comodi. In più così il modello durerà più a lungo prima di doverlo cambiare.

Come dormire per non avere mal di schiena

Partiamo da quello che è in assoluto il sistema migliore per passare una notte di riposo ideale, ovvero dormire appoggiati sulla schiena. In questo modo la parte superiore del copro non subisce tensione. Per migliorarla ancora si possono sollevare la gambe rispetto all’asse del corpo con un cuscino sotto le ginocchia, per dare sollievo alla zona delle vertebre lombari.

Sebbene secondo gli esperti si tratti della posizione migliore da assumere potrebbe non essere adatta a chi soffre di apnee notturne. Sdraiarsi supini peggiora il problema quindi si rischierebbe di svegliarsi più di frequente a causa della difficoltà di respirazione. Se il problema è serio ci sono dei modi alternativi che consentono comunque alla schiena e al collo di riposare.

Per chi soffre di questo disturbo il consiglio è quello di mettersi in posizione fetale con un cuscino spesso 2 o 3 cm tenuto tra le cosce e le ginocchia. In questo modo si evita di esercitare troppa pressione sul collo e sulla parte bassa della schiena. Grazie al cuscino si evita anche di intorpidire le gambe e svegliarsi durante la notte con un arto addormentato.

Infine per chi proprio non riesce a mettersi di schiena ma ama dormire prono il consiglio è di posizionare un cuscino sotto lo stomaco prima di sdraiarsi. Così la colonna vertebrale non sarà tesa ma in posizione neutra.