Scomparsa, come rivedere le puntate della serie con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno?

Scomparsa è una serie televisiva italiana, trasmessa su Rai 1, che ha riscosso un grande successo durante la sua prima messa in onda nel 2022, dove si può vedere ora.

Grazie al grande apprezzamento da parte dei telespettatori, la Rai ha deciso di riproporre la fiction, offrendo così la possibilità a chi non l’avesse ancora vista di godersi questa avvincente storia. Ecco dove e come si può vedere Scomparsa nel giorno e ora che si preferisce.

La replica della fiction in cui ha recitato egregiamente Vanessa Incontrada insieme a un cast di eccellenza, è andata in onda sulla Rete televisiva nazionale conquistando sempre di più il grande pubblico. La storia ruota attorno alla misteriosa scomparsa di una giovane ragazza scomparsa all’improvviso, Camilla, e alla madre Nora.

La fiction girata a San Benedetto del Tronto per le scene in esterno è, invece stata girata negli studi di Roma per quanto riguarda le scene in ambienti interni. Le riprese sono state fatte nella nota città delle Marche e ci sono volute 4 settimane per finirle. Si notano la storica Palazzina Azzurra che è servita nella fiction come scuola frequentata da Camilla.

Scomparsa, le puntate precedenti

La seconda puntata andata in onda il 9 luglio 2023, vede la fiction evolversi con la scoperta sempre più ampia e sorprendente di misteri che riguardano la scomparsa di Cammilla (Eleonora Gaggero) e Sonia Iseo (Pamela Stefana). Le Forze dell’ordine coinvolte nella ricerca indagano su Trasimeni Riccardo, il cui figlio viene chiamato Armadillo, un conoscente di Nora. A lui è stata tolta la patria potestà proprio dalla madre della bambina scomparsa per questo motivo è fortemente sospettato. Nel quarto episodio della fiction, si nota come la notizia della scomparsa di Sonia e Camilla si diffonde oltre alla stampa locale anche quella a livello nazionale creando confusione e interferendo con le indagini.

La prima puntata di Scomparsa con Vanessa Incontrada, è stata messa in onda il 2 luglio 2023. Il pubblico ha potuto conoscere Nora Telese che giunge a San Benedetto del Tronto dove si trasferisce con Camilla, la figlia. La psichiatra infantile da Milano ha deciso di cambiare completamente vita e città, madre e figlia con un rapporto fantastico e complice. Una vita tranquilla che scorre nella normalità della quotidianità fino a quando una notte Camilla, insieme all’amica Sonia, svaniscono nel nulla dopo una festa al liceo. Iniziano così le ricerche capitanate dal Vice Questore Nemi, ma Nora non resta con le mani in mano. La donna indaga a fondo scoprendo una personalità nascosta di sua figlia, nel mentre giunge una misteriosa telefonata anonima a una radio del luogo che mette in allarme la madre.

Come vedere Scomparsa su Raiplay? La fiction si può vedere in televisione su RaiUno seguendo le puntate ad appuntamenti fissi, oppure in qualsiasi momento su RaiPlay tramite la Smart Tv oppure sui dispositivi con l’app. RaiPlay infatti si può guardare da smartphone o da tablet in modo da potersi godere l’intrigante miniserie Scomparsa in ogni momento della giornata.