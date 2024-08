Scialpi, il suo viso da giovane era totalmente diverso: foto a confronto tra ieri e oggi

Nel 2023 Giovanni Scialpi è tornato sotto le luci della ribalta grazie alla partecipazione a Tale e Quale show, un grande ritorno per il noto artista che nel 2020 aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, salvo poi tornare sui suoi passi pochi anni dopo.

Purtroppo la partecipazione di Scialpi al noto programma di Carlo Conti non è andata come sperato dal cantante, dopo solo qualche puntata è stato infatti costretto al ritiro a causa di un infornio. Nel 2024 è poi tornato nello show di Rai 1 nella sua versione speciale legata alla kermesse musicale più amata in Italia, Tale e Quale Sanremo.

Queste apparizioni televisive hanno permesso ai fan di rivedere il volto dell’idolo anni Ottanta, ritrovandolo notevolmente cambiato rispetto al passato.

Il prima e dopo di Giovanni Scialpi

Nato a Parma, Giovanni Scialpi è figlio di una segretaria e di un poliziotto, tuttavia fin da subito dimostra di avere una notevole predisposizione per il mondo dell’arte. A scoprire questa sua indole fu il noto produttore e paroliere Franco Migliacci che decise di credere in lui e produrlo.

Nel 1983 Scialpi incide il suo primo singolo, Rocking Rolling: il brano ebbe fin da subito un ottimo successo, al punto da vincere il Festivalbar 1983, arrivando primo nella sezione Discoverde. Parte del merito del successo di Scialpi fu anche il suo look unico, studiato nei minimi dettagli insieme a Guigo Harari e Mario Convertino.

Nel 1984 tornò a posizionarsi sul podio del Festivalbar, arrivando secondo con il brano scritto a quattro mani con Migliacci: Cigarettes and Coffee, classificatosi secondo. Nel 1988 Scialpi torno poi a vincere la kermesse estiva con il brano Pregherei, interpretato insieme a Scarlett Von Wollenmann.

Nel 1992 provò anche a partecipare al Festival di Sanremo, vedendo tuttavia svanire la sua vittoria quasi subito, il suo brano È una nanna fu tra i primi eliminati di quell’edizione. Il successo vissuto da Scialpi tra gli anni Ottanta e Novanta si affievolì a poco a poco, tuttavia il noto cantante non ha mai smesso di credere nel suo sogno e nel suo talento.

Negli anni non è stato solo l’andamento del suo successo a cambiare ma anche il suo aspetto fisico, pur non avendo mai abbandonato del tutto il look che lo rese iconico negli anni Ottanta oggi è molto diverso. Il suo ciuffo alla Elvis ha lasciato il posto a un caschetto mosso, il cantante ha recentemente abbandonato anche il suo iconico nero corvino, optando per una tinta platino.