Manca sempre meno alla fine di febbraio. Le giornate si allungano, diventano più calde e cominciamo già a pensare ai look primaverili da sfoggiare fuori casa. Tra le varie tendenze per la primavera 2021 ci sarà quella di scoprire schiena e spalle. Dai maglioni leggeri ai cardigan, dalle t-shirt agli abiti, con l’arrivo dei mesi più caldi inizieremo a scoprire un po’ la parte alta del nostro corpo.

Tendenza spalle e schiena scoperte

Con l’arrivo della bella stagione inizia a crescere la voglia di “scoprirsi un po’”. È ancora presto però per indossare shorts e gonne corte senza collant. Quindi, ecco alcuni suggerimenti per scoprire le spalle e alcuni abbinamenti da indossare in primavera.

Abiti

Gli abiti con le spalle scoperte sono iper femminili. Inoltre, sono perfetti sia per occasioni più semplici, come una passeggiata o un giro in centro, che più eleganti, come un aperitivo o una festa (quando potremo tornare a farle).

Leggi anche La Fendi Moonlight è la borsa di cui andremo pazze questa primavera

Tra le diverse proposte che potete trovare in commercio, noi vi consigliamo questo abito a fiori color carta da zucchero di Asos Design. Questo capo, tra l’altro, ha le maniche a sbuffo, tra le tendenze del 2021, e il corpino arricciato. Inoltre, essendo elasticizzato, è super comodo.

Un abito semplice, con le spalle scoperte, perfetto da indossare in primavera con sneakers o ballerine, giacca di jeans o chiodo in pelle o similpelle.

Foto Asos | Vestitino estivo arricciato con spalle scoperte ed elastico abbinato

Blusa monospalla

Se siete alla ricerca di un look casual ma allo stesso tempo stravagante, potreste scegliere di non scoprire entrambe le spalle ma solo uno. La scelta ricade quindi bluse monospalla, che possono essere più aderenti o morbide, come quella in foto, monocromatiche o a fantasia.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tuta corta con spalle scoperte

Le tute corte sono perfette da indossare d’estate, ma possono essere facilmente indossate anche in primavera, abbinate a dei collant velati e a giacchine di jeans o in pelle.

Quella che vi proponiamo qui è di H&M, in un bellissimo rosa chewing gum in taffetà di poliestere riciclato. Oltre ad avere le spalle scoperte, questa tuta ha un ampio volant plissettato, maniche voluminose e gamba ampia e svasata.

Foto H&M | Tuta corta a spalle scoperte

Top verde, schiena scoperta super sexy

Oltre alle spalle, come detto, quest’anno scopriremo molto anche la schiena. Per questo vi proponiamo questo top corto aderente in jersey di viscosa disponibile da H&M in verde, bianco e nero.

Questa maglia, con il collo a lupetto, ha una bellissima scollatura sulla schiena e laccetti per arricciatura in vita.

Foto H&M | Top con schiena scoperta

Body con schiena scoperta

I body sono tra i capi più comodi e versatili da avere nel proprio guardaroba. Per la primavera, in particolare, sarà difficile rinunciare ai body con la schiena scoperta. Per questo, vi consiglia di dare un’occhiata a questo body nero di Asos Design aderente con maxi scollatura sulla schiena. Davvero super cool.

Foto Asos | Bodysuit a maniche lunghe con schiena scoperta

Abito con schiena scoperta

Gli abiti con schiena scoperta possono essere eleganti e super romantici. Un esempio? Il modello proposto da Mango e disponibile su Zalando. Questo capo in particolare è realizzato in poliestere e ha uno scollo all’americana con profonda scollatura sulla schiena. Perfetto da indossare come in foto, con sandali semplici neri, per poi arricchirlo di accessori e gioielli in oro o in argento.