Schiarire i capelli con la birra: ecco tutto quello che c’è da sapere

Prima di schiarire i capelli con la birra è necessario sapere come farlo al fine di ottenere un biondo perfetto e luminoso.

Schiarire i capelli senza danneggiarli con agenti chimici come la decolorazione è il sogno di tutte noi. Una delle tecniche molto diffuse è l’utilizzo della birra. Prima di adoperare tale procedura è necessario essere a conoscenza di un requisito fondamentale che il nostro capello deve possedere: il colore di base.

La birra dona un colore biondo ambrato solo ai capelli che hanno una base sufficientemente chiara. Per quanto concerne i capelli scuri questa tecnica risulta essere molto più difficile: si può ricorrere alla classica schiaritura con prodotti che troviamo in vendita. Chiaramente si tratta di articoli con composizioni chimiche a differenza della birra che è un rimedio naturale.

Sono tante le donne che hanno provato questo rimedio soprattutto al mare. Ma siete sicure di aver eseguito bene tutta la procedura? oggi andremo ad elencarvi passo passo come ottenere schiariture perfette con la birra.

Ecco come schiarire i capelli con la birra

Prima di tutto bisogna utilizzare una birra leggera contenete un basso grado alcolico evitando dunque le birre a doppio malto che al contrario contengo un grado alcolico elevato. Per prima cosa bisogna eliminare l’anidride carbonica: semplicemente trasferendo da un bicchiere all’altro la birra fino a quando la schiuma non sarà andata via del tutto.

Una volta terminata la procedura di eliminazione dell’anidride carbonica, bisogna applicare la birra direttamente sulla testa: in maniera lenta in modo che quest’ultima bagni per bene tutti i capelli. Per chi possiede i capelli lunghi è necessario prendere tutta la lunghezza e immergerla in una brocca contenente la birra per qualche minuto.

La durata è fondamentale: dopo bisogna avvolgere i capelli prima in una pellicola trasparente e applicarci anche un asciugamano facendo agire il tutto per un’ora. Un’alternativa più rapida è quella di farli asciugare al sole. Per concludere bisogna risciacquare i capelli con abbondante acqua. E’ necessario tenere in considerazione che l’alcool della birra va a disidratare il capello rendendolo molto secco. Per questo è importante che dopo lo shampoo viene applicato un balsamo molto nutriente. I procedimenti descritti permetteranno di ottenere un capello schiarito e luminoso con tanto di morbidezza. E’ una procedura che oltre ad essere poco costosa garantisce dei risultati straordinari.

Adesso potete dire addio alla decolorazione che rovina il capello e fa spendere tanti soldi!