Scegli l’uccellino che ti colpisce per primo e scopri come vivi (realmente) i tuoi sentimenti

Vuoi scoprire quanto sei in contatto con il tuo Io interiore e con i tuoi sentimenti? Grazie a questo test potrai saperlo subito.

Ognuno di noi affronta i propri sentimenti in maniera totalmente differente, influenzati sia dal nostro vissuto che dagli eventi in cui veniamo coinvolti.

Se non sempre riesci a capire il modo in cui affronti ciò che provi dentro di te, questo allora è il testo perfetto. Ti basta scegliere uno tra questi 5 uccellini e quello che ti ispira di più ti rivelerà la risposta. Il test non si basa su prove scientifiche, ma è stato realizzato per soddisfare una piccola curiosità e per farti sorridere.

I profili del test: quale uccellino preferisci?

Se ti ha catturato subito l’uccellino al centro dell’immagine, vuol dire che sei riuscita a instaurare un grande contatto e collegamento con le tue emozioni più profonde. Così come riesci a relazionarti con il tuo io interiore, sei capace benissimo di farlo anche con gli altri. Ciò che ti frena maggiormente sono i dubbi che ti attanagliano all’improvviso e per i quali hai bisogno di prenderti tutto il tempo necessario per pensare.

Se hai scelto l’uccellino in alto a sinistra, la tua è una mentalità molto aperta e sei in grado di pensare guardando verso la tua interiorità e analizzandola al meglio. L’amore che ti circonda di amici e famiglia ti permette di proseguire nella tua vita con una certa serenità e questo è possibile grazie all’ottimo rapporto di comunicazione e di apertura che hai con loro.

Se ti ha catturato l’uccellino in alto a destra, significa che ti senti a tuo agio con te stessa, che sei consapevole di quello che vuoi e anche di quello che potrebbe fare piacere agli altri, e proprio per questo hai un ottimo rapporto con chi ti circonda. Il tuo difetto è di non essere troppo decisa quando devi esprimere il tuo pensiero.

Se preferisci invece l’uccellino in basso a sinistra, il tuo allora è un carattere assolutamente allegro e ottimista, aspetto che gli altri notano subito di te. Quando hai bisogno di mantenere la tua posizione sai essere ferma su ciò che dici e non ti lasci scalfire da niente, al tempo stesso hai una grande pazienza e ragioni con calma prima di prendere le tue decisioni .

Se infine l’uccellino in basso a destra ha catturato il tuo interesse, sei una di quelle persone che credono tantissimo nella loro potenzialità e nelle loro capacità e proprio per questa ragione non hai paura nell’esprimere quello che pensi, ovviamente sempre nel rispetto delle idee altrui. Sai cosa vuoi e non hai timore di andare a prenderlo.