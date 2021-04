Se c’è una cosa davvero difficile da scegliere ogni mattina in primavera è quali scarpe indossare. Troppo freddo per i sandali, ma troppo caldo per gli stivaletti, ogni mattina lo stesso dilemma! Per questo motivo, abbiamo scelto per voi alcuni modelli di scarpe primaverili, perfette per la stagione di mezzo, ma soprattutto comode ed eleganti.

Sandali open-toe: i modelli più belli per la primavera 2021

Del tacco proprio non ne volete sapete? Noi ci siamo innamorate di questi sandali di Mango, comodissimi, sportivi, ma perfetti da abbinare anche a un completo elegante!

Foto Mango

Altrimenti, se amate l’atmosfera da isole Baleari delle famose espadrillas, vi consigliamo questi bellissimi sandali di H&M, realizzati in finto camoscio con fasce larghe incrociate sul piede.

Foto H&M

Scarpe per la primavera: i mocassini non possono mancare!

Un altro grande classico della primavera sono i mocassini, ideali da indossare anche nelle giornate più frizzanti, comodi, eleganti e davvero professionali per una riunione in ufficio. Tra i nostri modelli preferiti, ci sono i mocassini bianchi effetto pelle di Mango.

Foto Mango

Ancora più comodi, grazie alla suola in gomma, i mocassini di Zara incarnano il perfetto mix tra eleganza, comodità e personalità, grazie alla fibbia frontale metallizzata!

Foto Zara

Scarpe primavera 2021: ecco le decolleté basse!

Amate le decolleté, ma non ne potete più di camminare sui trampoli? La risposta sono le decolleté basse di Mango, disponibili nei colori rosa carne e rosso, ideali da indossare in primavera.

Foto Mango

Un modello di scarpe primaverili che ci ha davvero folgorato è quello proposto da Zara. Tacco basso e sottile, effetto mules, tomaia a rete, queste decolleté a punta sono davvero tutto quello di cui abbiamo bisogno questa primavera.