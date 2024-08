Scarpe Mary Jane e calze lunghissime: la moda ci rivuole ‘baby’ con un tocco sexy che non guasta

La combo Mary Jane e calze è il trend che non potremo perderci fino all’inizio dell’autunno 2024: il look da bambolina ritorna!

Se fino a qualche anno fa le altezze erano vertiginose, merito sicuramente di alcune delle icone della musica più in voga, ad oggi il cambio di prospettiva si vede e si fa sentire alla grande. Nessuno potrà dimenticarsi la Lady gaga di inizio 2011/12, quando indossava scarpe quasi al limite della sopportazione, con tacco chilometrico e collo del piede ampiamente accentuato. La moda non se lo lasciò dire due volte e nel corso degli anni, durante le varie Fashion Week, ankle boots, mocassini, stivali, persino sandali non potevano fare a meno del tacco altissimo.

Lo avevamo già visto con cappotti e maglieria, ma ne stiamo avendo conferma anche con le varie tipologie di calzature: la comodità ad oggi deve essere assolutamente il massimo su cui puntare perché non bisogna più apparire soltanto belle, ma in particolare stare bene con se stesse e con il proprio corpo. Pertanto addio alla sofferenza, forse questo è il primo trend in assoluto per eccellenza che ci piace.

Durante le ultime sfilate, comunque, è stata notata una combo a impatto strana e forse all’occhio non gradita, eppure una volta superata la fase da far storcere il naso, ha convinto e conquistato tutte: quella delle Mary Jane con le calze. Un look molto baby doll senza rinunciare alla sensualità, forse meno tipica in termini di abbinamenti, ma ricreata a modo proprio.

La classica scarpa di inizio 900, indossata da Elisabetta II, Grace Kelly, Jacqueline Onassis e persino Lady Diana, ad oggi trova connotati decisamente diversi rispetto a solo un ventennio fa. Merito certamente della nuova generazione. Ma senza indugiare oltre, come le dovremo indossare in abbinamento ai calzini?

Mary Jane e calze, lunghissime o cortissime non importa: l’importante è giocare

Proprio così, la nuova generazione ha fin da subito dimostrato di saper giocare con gli abbinamenti e i colori, ma in particolare ci insegna qualcosa di molto più profondo: non prendersi mai troppo sul serio. Ecco che quindi la camicia sbottonata può abbinarsi perfettamente a un pantalone di seta elegante, una minigonna può essere sfoggiata in abbinamento a maglioni oversize e sandali con calzini. Se per qualcuno il gusto dell’orrido non ha mai confini, per la Gen Z non c’è assolutamente il bisogno di crearsene problema e proprio da lei possiamo imparare ad indossare la Mary Jane con le calze.

Sia chiaro, nel mondo dello spettacolo ci aveva già provato qualcuno verso la fine dei 90/inizio 2000, basta pensare a Christina Aguilera, Britney Spears e anche Madonna. Tuttavia, viene meno il concetto standardizzato di Mary Jane in questo caso. Se era la scarpa elegante per eventi da cocktail o prettamente da ‘sala‘, ad oggi va indossata perché è bella, comoda e pratica, tutti i giorni: per andare in centro con le amiche, per andare a fare la spesa, persino per una semplice passeggiata sotto casa per godersi il fresco serale.

La forma tipicamente affusolata con laccetto centrale e fibbia laterale, tacchettino che difficilmente supera i 5 cm, con l’abbinamento delle calze assume un ruolo chiave decisamente più accattivante. La donna adesso deve osare, giocare con i colori senza rinunciare a quella comodità che invece, nei giorni attuali, non deve assolutamente venire meno. Le calze quindi aiutano il piede a rimanere in quella zona di confort data dalle morbidezze del cotone e presto della lana in inverno. Possono essere corte, arrivare alla caviglia oppure al ginocchio, prediligendo colori pastello intensi e freschi.

Ecco che quindi una minigonna plissettata con blazer fermo in vita, mary jane nero lucido e calze a metà polpaccio creano nell’immediato un look molto accattivante: un ibrido tra il classico e il ‘mai visto‘, un nuovo concetto di moda che di qui a poco sappiamo già porterà tanto altro con parecchie soddisfazioni.

Non rimane che scegliere la vostra Mary Jane preferita(osate, non fermatevi al classico nero, prediligete anche texture animalièr, pois o bicolor), la tipologia di calza che più vi aggrada e voilà: la tendenza è bella che creata, pronta a conquistare tutti.