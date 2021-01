In tempo di pandemia, anche la moda si adatta ai cambiamenti che hanno stravolto la nostra esistenza in poco meno di un anno. Lontani dall’ufficio e sempre più propensi a lavorare in smartworking, il nostro outfit è cambiato a favore di una maggiore comodità e versatilità. Iniziamo dalle calzature, che hanno visto una drastica diminuzione dei tacchi, non esattamente l’ideale per la nostra postazione di smartworking a casa, a favore di scarpe comode, semplici e calde. Con l’arrivo del freddo e le prime nevicate lungo la penisola, è tempo anche di mettere i piedi al caldo.

Le calzature SOREL sono perfette per tenere i piedi al caldo

Tra i brand famosi per le calzature invernali, come Moon Boot, Timberland e UGG Australia, ce n’è uno che sta prendendo sempre più piede tra gli esperti di stile. Stiamo parlando di SOREL, il brand nato in Canada negli anni Sessanta e diventato famoso per lo slogan “lo stivale più caldo che tu abbia mai indossato“, dopo aver sponsorizzato l’epica spedizione artica di Ralph Plaisted. Nel giro di qualche anno, il marchio si è specializzato nella produzione di calzature tecniche, destinate in particolare a chi lavorava all’aperto, ai cacciatori e agli alpinisti, per diventare negli ultimi anni un vero e proprio must per tutti gli amanti della moda, che semplicemente amano tenere i piedi al caldo.

I consigli degli esperti di stile

A condurci nell’universo SOREL sono quattro esperti di stile provenienti da città alla moda, come Brooklyn e Los Angeles, che offrono suggerimenti per creare look chic con quattro capi stagionali del marchio di calzature SOREL.

SOREL Cate Lace

Ryan Norville è una fioraia con sede a Brooklyn con un debole per lo stile giocoso e spensierato. La sua pagina Instagram è un’esibizione vorticosa di outfit dai colori e abbinamenti più disparati . “Scelgo spesso abiti larghi. Mi piace giocare con i colori e le fantasie, ma amo anche i neutri“, spiega Ryan Norville in un’intervista. Per la stagione invernale, Norville sceglie un look a strati coronato da un paio di stivaletti SOREL Cate Lace. “Questo outfit è molto adatto all’autunno e all’inverno con una bella tavolozza di colori caldi e pezzi oversize“, spiega Ryan.

Kinetic Lace Sneakers

L’autenticità permea la carriera di Stella Simona a partire dal suo marchio di gioielli di lusso Haati Chai fino al suo stile personale. “Vestirsi bene non dovrebbe un momento di gratitudine personale che aumenta la nostra fiducia“, spiega. Per questo motivo, Stella Simona sceglie sempre pezzi confortevoli e che, soprattutto, la facciano sentire a suo agio. La versatilità di un capo è fondamentale, come possiamo intuire dal modo in cui Simona sfoggia le sue Kinetic Lace Sneakers di SOREL: “Le scarpe da ginnastica indossate con una borsa firmata e un cappotto di lusso rendono il mio look abbastanza versatile da poter fare una passeggiata nel quartiere, fare commissioni o persino andare in un bar la sera con gli amici“.

Stivali con zeppa Lexie

Tra la gestione della sua linea di prodotti per la cura della pelle, AUGUST & LEO SKIN, e l’etichetta di abbigliamento, THE GRL., Alesia Carter sceglie abiti casual, cool e di tendenza: una combinazione si adatta bene al suo stile di vita frenetico. Per questo inverno, Alesia Carter sceglie gli stivali con zeppa Lexie di SOREL per uno stile semplice ma audace. “Mi piace che il look sia abbastanza casual da sfoggiare a un pranzo informale, ma anche abbastanza sofisticato per il mio prossimo incontro Zoom“.

Stivali da escursionismo Lennox

Oltre a essere una eccezionale stilista, Marni Senofonte ha lavorato e continua a lavorare con alcune delle donne più iconiche della moda in questo momento. Per l’inverno, anche lei ha scelto un modello di calzature SOREL, abbinato a una maglia color crema e a un maglione corto in pendant. Sotto, si intravedono un paio di pantaloni sportivi e gli stivali da escursionismo Lennox di SOREL. Per finire in bellezza, una collana di perle, in totale contrasto con stivali e pantaloni.