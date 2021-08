Regina di stile anche in jeans e Converse, Gigi Hadid continua a dettare tendenza tra le strade di New York. Questa volta in versione street style, la supermodella ci ispira con un look total denim, casual e chic allo stesso tempo, ideale per una passeggiata in città, con tanto di bibita da Starbucks, come una newyorchese doc!

Gigi Hadid e le scarpe a meno di 50 euro per l’estate 2021

Protagoniste del look di Gigi Hadid sono le sneaker, un paio di converse alte, rigorosamente nere, modello Chuck Taylor All Star, che la top model ha scelto per l’estate 2021. Punk e irriverenti, le scarpe di Gigi Hadid ci riportano al cuore degli anni Duemila, per un ritorno nostalgico a tempi ben più spensierati.

E si dà il caso che siano disponibili sul sito web di Zalando per soli 49 euro.

Foto Zalando

Gigi Hadid, super mamma a New York

Negli ultimi tempi, Gigi Hadid sta passando molto tempo a New York, con l’ovvio inconveniente di essere costantemente sotto i riflettori, costantemente inseguita dai paparazzi. Decine e decine di fotografi dietro ogni angolo della Grande Mela, tanto che la neomamma ha rilasciato una nota per la stampa e i fan, chiedendo di riservare la privacy della figlia, che spesso accompagna Gigi nelle uscita.

“Per i paparazzi, la stampa e gli amati fan, sapete che non abbiamo mai condiviso intenzionalmente il volto di nostra figlia sui social media. Il nostro desiderio è che possa scegliere come condividere se stessa con il mondo quando sarà maggiorenne e che possa vivere un’infanzia il più normale possibile, senza preoccuparsi di un’immagine pubblica che non ha scelto“, scrive Gigi Hadid.

“Significherebbe il mondo per noi, mentre portiamo nostra figlia a vedere ed esplorare New York e il mondo, se per favore, per favore, per favore, sfocaste il suo viso nelle immagini, se e quando viene catturata dalla telecamera. So che è uno sforzo in più, ma come neomamma, voglio solo il meglio per il mio bambino, come fanno tutti i genitori”, ha concluso la top model, portando l’attenzione sul tema della privacy dei minori.