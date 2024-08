Scarpe autunno/inverno 2024, Vogue ha parlato: addio punte e scamosciato, novità sfiziosissime

Le nostre nonne sostenevano con fervente convinzione che gettare i vecchi vestiti e le scarpe apparentemente antiquate fosse sbagliato. Del resto, tutto torna di moda. Osservando le passerelle dei grandi stilisti, si evince chiaramente quanto ciò che ci hanno tramandato corrisponda a realtà.

Da Giorgio Armani, fino ad arrivare a Chanel, nella stagione 2024/2024 gli amanti del fashion business hanno reinterpretato i trend degli anni ’20, ’30, ma anche ’60 e ’80, per adattarli ai gusti contemporanei. I design dunque presenteranno un piacevole ritorno al passato ed al buon gusto.

Autunno/inverno 2024 secondo Vogue

Vogue detta la moda, tutti gli altri possono solo adeguarsi. L’estate volge al tramonto e dunque le grandi marche si sono impegnate per potersi affermare tra i trend che domineranno i mesi freddi. Questo, con un piccolo contribuito delle star, le quali – con i loro gusti particolari – ispirano le giovani generazioni e le più esigenti senior.

Gli stilisti hanno offerto al pubblico ed alla clientela dei design innovativi. Tra antichi ritorni ed incontestabili conferme, i modelli che hanno conquistato gli amanti del mondo della moda sono i mocassini, le scarpe con il cinturino, ma anche gli immancabili stivali e le décolleté di raso.

Mocassini

Una scarpa classica, divenuta ormai un sempreverde della moda. Gli stilisti hanno imparato ad adattarla alla stagione estiva, così come ai mesi freddi.

Star internazionali non rinunciano all’intramontabile abbinamento con il calzino alla caviglia sui toni del bianco, ma risulta altrettanto elegante con una collant fantasia oppure monocromatica. Da Giorgio Armani, fino ad arrivare a Louis Vuitton, parliamo di una scarpa che non manca mai nei cataloghi e sulle passerelle delle sfilate.

Il mocassino di pelle nera rappresenta una scelta sicura, nondimeno esistono modelli più audaci. Tra i design arricchiti con borchie a forma di rombo oro ed argento, fino ad arrivare alla riconoscibile fantasia Burberry. In ogni caso, che si tratti di un’occasione casual oppure più formale, il mocassino rappresenta l’alleato numero uno per un look raffinato ed in linea con i trend del momento.

Raso ed anni ’80

La grande sorpresa della moda autunno inverno 2024/2025 si riassume nell’epocale ritorno del raso e dello stile anni ’80. Manolo Blahnik non ha mai rinunciato al suo tessuto icona ed ora potrà affermare con rinnovato entusiasmo di aver conquistato un notevole scacco matto. Le décolleté da donna realizzate con questo elegante tessuto hanno sempre contraddistinto il suo marchio, dal raso sui toni del blu, fino ad arrivare al viola, rosso e panna.

Nella prossima stagione autunnale ed invernale tuttavia dovrà scontrarsi con la concorrenza, tanto per quanto concerne il suo intoccabile raso, quanto per lo stile anni ’80.

Scollatura a forma di ellisse e punta pseudo-arrotondata. È sufficiente osservare qualche immagine dell’epoca oppure produzione cinematografica per individuare chiaramente lo stile e farlo proprio. Si tratta di un design indossato sempre piacevolmente dall’indomita Taylor Swift, ma anche dalla nuova Audrey Hepburn: Lily Collins.

Stivali

Non esiste inverno senza stivale alto. In particolare nella stagione 2024/2025 a dominare le passerelle saranno gli stivali stile equestre ed i flared. Questi ultimi presentano il gambale morbido e possono contemplare la punta oppure la forma arrotondata. Riconoscerli è molto semplice: ricordano – non troppo vagamente – una zampa d’elefante. Si abbinano perfettamente ai pantaloni attillati, ma anche alle gonne corte ed ai tubini.

Versace, Armani, Louis Vuitton e molti altri puntano soprattutto sull’equestre. Un design molto elegante che, negli ultimi anni, aveva lasciato il posto a modelli più audaci.

Si tratta tuttavia di uno stivale perfetto per qualsiasi occasione e soprattutto abbinabile a diversi outfit. Dalle gonne lunghe e morbide, fino arrivare ad un semplice jeans. Laddove vi manchi uno stivale nel vostro guardaroba, l’equestre rappresenta la soluzione.

Cinturini e scarpe stringate

Qualche anno fa le amanti della moda avrebbero storto il naso all’idea di indossare una scarpa con il cinturino, ancor più in caso si trattasse di una ballerina. Dovranno tuttavia rassegnarsi – soprattutto coloro che disdegnano scarpe di questo tipo – in quanto nel corso della prossima stagione autunnale domineranno le passerelle e i cataloghi dei grandi stilisti. Giorgio Armani offre alla sua clientela un paio di ballerine basse con fantasia a fiori, blu e rossa. Ma il vincitore è nientedimeno che Jimmy Choo.

Lo stilista di origini malesi non sbaglia mai. Dalla pelle “trapuntata” sui toni del rosa e del panna, fino ad arrivare al design con cinturino sui toni del bordeaux.

Nell’immagine abbiamo proposto il look senza tacco, ma il cinturino sarà ben accetto anche su scarpe con tacco squadrato, fino ad arrivare al tacco a spillo. Anche in tal caso esiste un vago richiamo al passato, soprattutto ai modelli anni ’90 in voga nelle giovani dell’epoca.