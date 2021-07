Scarlett Johansson è incinta del suo secondo bambino

Scarlett Johansson è incinta: a rivelare la notizia è stata Page Six, riportata poi dal New York Post, confermando i rumors che già circolavano da giugno. L’attrice aspetta il suo secondo bambino, il primo dal (terzo) marito Colin Jost, col quale si è sposata a ottobre dell’anno scorso con una cerimonia privatissima. Scarlett è già mamma di Rose, nata 7 anni fa dal matrimonio con il giornalista francese Romain Dauriac, durato dal 2015 al 2017

I sospetti sulla gravidanza erano venuti il mese scorso, quando Scarlett non aveva presenziato a nessuno degli eventi legati al lancio del film Black Widow del quale è protagonista.

Infatti, non si era fatta vedere, non era apparsa in pubblico, non aveva rilasciato interviste e non aveva nemmeno partecipato alla proiezione della pellicola negli Hamptons, dove lei vive col marito, facendo subito immaginare che ci fosse qualcosa da nascondere. Le uniche uscite pubbliche sono state virtuali, inquadrandosi in modo da non mostrare la pancia: a giugno, è intervenuta al Tonight Show di Jimmy Fallon via Zoom e nessuno ovviamente si accorto di nulla.

Scarlett Johansson e il conduttore del Saturday Night Live sono davvero molto molto discreti: nessun paparazzo né ben informato sapeva che lei fosse incinta, infatti, pare proprio che manchi pochissimo alla nascita di bambino, del quale ovviamente non si conosce il sesso. Come per il loro matrimonio, anche questa volta hanno deciso di mantenere privatissima la loro vita: per ora quello che è trapelato è che sono, ovviamente, felicissimi e ancora più innamorati.