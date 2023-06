Sbriciolata cremosa senza cottura: la torta golosa protagonista dell’estate

Nemmeno il caldo può farci rinunciare ad un buon dolce. La sbriciolata cremosa senza cottura è la torta protagonista della bella stagione.

Nonostante l’afa e il caldo, la voglia di dolce non smette mai di farsi sentire. Anzi, il “bisogno” di zuccheri può diventare prepotente, soprattutto durante la bella stagione. Allo stesso tempo, però, di accendere il forno o i fornelli non abbiamo proprio voglia, come giusto che sia. La soluzione? Una torta senza cottura che piaccia a tutti e si prepari in un lampo. Proprio come la sbriciolata cremosa, protagonista assoluta dell’estate.

Servono solo una manciata di ingredienti e minuti per realizzare una delizia senza rivali perfetta da gustare a merenda o come dessert, adatta a grandi e piccini e soprattutto molto economica. Da conservare in frigo, ci aiuterà a rinfrescare le nostre giornate in modo irresistibile.

Gustosissima e veloce da preparare: la ricetta per la sbriciolata cremosa senza cottura

Come per ogni ricetta, ognuno di noi può decidere di modificare o sostituire qualche ingrediente, in base ai gusti personali, ciò che si ha a disposizione in casa o alle proprie esigenze. Questa delizia riesce a conquistare il palato di tutto con la sua golosa semplicità.

Ingredienti:

– 450 grammi di biscotti secchi (classici o al cacao);

– 300 grammi di mascarpone;

– 250 ml di panna per dolci;

– 1 cucchiaio di miele;

– Latte quanto basta.

Per prima cosa occorre sminuzzare i biscotti per ridurli in briciole. Il consiglio per semplificare l’operazione è di riversarli in un sacchetto per alimenti, sigillare e usare un matterello. Non ha importanza la precisione, purché otteniamo un composto “bricioloso”. Muniamoci dunque di uno stampo per dolci dal bordo apribile.

All’interno riversiamo metà dei biscotti sbriciolati e iniziamo ad aggiungere il latte a temperatura. Non si deve esagerare, è necessario procedere poco alla volta poiché il composto deve risultare appiccicoso ma compatto. Livelliamo dunque la base e allarghiamoci fino a bordi. Sistemiamo in frigo mentre prepariamo la crema per il ripieno.

In un recipiente uniamo il mascarpone e la panna e lavoriamo col frullino. Quando il composto è spumoso aggiungiamo il miele e inglobiamo con una spatola. Andiamo a riversare la crema sulla base e riportiamo in frigo per cinque minuti. A questo punto non resta che spolverare le briciole di biscotti tenute da parte sulla superficie, ricoprendo per bene la crema. Togliamo il bordo dello stampo e la torta è pronta: cremosa, golosa e freschissima!