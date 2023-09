Sbarazzino, trendy e adatto ad ogni età: cos’è il Layered Bob e perchè spopolerà questo autunno

Quest’autunno 2023 vedrà un ritorno trionfante del layered bob: il caschetto scalato che sta facendo impazzire gli utenti social.

Semplice, dinamico, sbarazzino e in grado di donare un volume inimitabile: il layared bob è questo e molto altro. Tornato di moda negli anni ‘90, spesso con una reinterpretazione più corta e più sottolineata, l’abbiamo visto in Celebrità come Jennifer Aniston, famosa per il suo ruolo in Friends. Questo taglio può essere definito semplicemente come un caschetto scalato, in grado di donare un look decisamente più tridimensionale del classico bob.

Il layered bob, non a caso, è rimasto un taglio di capelli versatile e popolare nel nuovo millennio. Ha continuato a evolversi con variazioni che si adattano alle tendenze del momento e alle preferenze individuali. Anche questo 2023 vedrà una nuova versione, che può adattarsi a determinati visi, donando volume a chi ha i capelli fini, e movimento per coloro che li possiedono spessi e pesanti.

layered bob: il nuovo trend dei capelli 2023

Da quest’estate sui social siamo passati da diversi tagli lunghi tra le celebrities, a lui, il taglio che non passa mai di moda, ma subisce solamente alcuni cambiamenti. Questo infatti, combina una forma di base del bob con strati o gradazioni, e può essere di lunghezza media e medio-corta. Molti volti possono trarre particolari benefici da questo stile, che è possibile personalizzarlo con diverse texture. Innanzitutto, è molto apprezzato da diversi tipi di donne per il semplice motivo che può adattarsi bene a diverse forme del viso, inclusi visi rotondi, ovali, squadrati e a forma di cuore. Oltre a questo, le diverse varianti possono rappresentare al meglio la propria personalità, nonché la qualità stessa del capello.

Questo taglio di capelli funziona bene con vari tipologie di capelli, sia che siano lisci, ondulati o leggermente mossi. I capelli naturalmente ricci possono richiedere più attenzione per ottenere il look desiderato, ma si può comunque ottenere risultati eccellenti. Buona notizia anche per chi ha capelli spessi e spesso difficili da domare. Un layered bob può aiutare a ridurre il volume e la pesantezza: una vera e propria manna dal cielo per chi ha questo tipo di “problematica”. Per chi invece ha capelli sottili, il layared bob può aggiungere un’incredibile sensazione di volume e vaporosità, tanto desiderata da chi ogni giorno fa i conti con questa tipologia di capello. Infine, è possibile sperimentare diverse lunghezze e stili di layering per ottenere l’effetto desiderato, che può essere elegante, sportivo o sbarazzino.