Sbagliamo tutti a pulire i teli mare a casa: questo errore te li rovina in meno di due mesi

Teli mali, il modo giusto per pulirli per farli tornare a splendere come nuovi senza danneggiare il tessuto.

I teli mare sono un elemento indispensabile per le vacanze estive, sia che si trascorrano giornate al mare, in piscina o al lago. È quindi necessario mantenere questi accessori in buone condizioni, è fondamentale adottare un approccio corretto alla loro pulizia, specialmente quando si tratta di lavarli in lavatrice.

Utilizzare il programma sbagliato della lavatrice può rischiare di rovinare il tessuto degli asciugamani da mare, questi possono infatti perdere morbidezza e colore. Tuttavia, basterà utilizzare alcuni accorgimenti durante il lavaggio per farli durare più a lungo.

Dopo una giornata in piscina, in spiaggia o al lago, sui teli mare si vanno ad accumulare sabbia, sudore, creme solari e altri residui. Quando si rientra a casa è bene provvedere a togliere lo sporco visibili, come accumuli di sabbia e terra.

Come lavare correttamente i teli mare

Per assicurarsi di eliminare al meglio la sporcizia è consigliabile lasciare asciugare i teli all’aperto e poi sbatterli energicamente. Si tratta di un passaggio fondamentale per evitare di intasare la lavatrice e danneggiare le fibre del tessuto.

A questo punto si potrà passare al lavaggio in lavatrice, prima di inserire il telo nella macchina è fondamentale controllare le etichette, ogni asciugamano è realizzato con materiali diversi e andrà lavato con programmi specifici. In generale esistono degli accorgimenti che valgono per la maggior parte dei teli:

Quando si ha a che fare con un telo mare in spugna di cotone il consiglio è quello di lavarlo al massimo a 40°C;

il consiglio è quello di lavarlo al massimo a 40°C; Se si tratta di un telo mare in spugna semplice sarà meglio non superare i 30°C, utilizzando un detergente liquido e una piccola quantità di ammorbidente delicato.

semplice sarà meglio non superare i 30°C, utilizzando un detergente liquido e una piccola quantità di ammorbidente delicato. I teli mare in microfibra sono i più delicati e per questo andranno lavati a 30°C con del detersivo liquido, evitando l’ammorbidente, che potrebbe appesantire le fibre e compromettere la capacità di assorbimento.

Uno dei problemi che si generano maggiormente con gli asciugamani da mare è quello della perdita di morbidezza, con l’esposizione al sole, alla salsedine e al cloro rischiano infatti di indurirsi. Per evitare che ciò accada si può agire in tre modi naturali:

L’ aceto è il principale alleato nella cura dei teli da bagno , ha infatti proprietà ammorbidenti e anticalcare. Per il lavaggio basterà aggiungere due cucchiai di aceto di aceto nella vaschetta del detersivo della lavatrice può aiutare a mantenere i teli morbidi. Attenzione tuttavia a non abusare di questo trucco, alla lunga l’aceto potrebbe danneggiare i tubi della lavatrice.

è il principale alleato nella , ha infatti proprietà ammorbidenti e anticalcare. Per il lavaggio basterà aggiungere di aceto nella vaschetta del detersivo della lavatrice può aiutare a mantenere i teli morbidi. Attenzione tuttavia a non abusare di questo trucco, alla lunga l’aceto potrebbe danneggiare i tubi della lavatrice. Un altro ammorbidente naturale è l’ acido citrico , questo andrà sciolto in 150g di acido citrico in un litro d’acqua e immergere i teli mare per qualche ora prima di risciacquarli e asciugarli all’ombra.

è l’ , questo andrà sciolto in di e immergere i teli mare per qualche ora prima di risciacquarli e asciugarli all’ombra. Quando si ha la necessità di trattare un telo bianco o chiari si può utilizzare la camomilla, perfette per le sue proprietà ammorbidenti. Per utilizzarla basterà versare in una bacinella di acqua fredda alcune tazze di infuso di camomilla, i teli andranno immersi in questo liquido per un paio d’ore.

Seguendo questi semplici accorgimenti è possibile lavare i teli mare in lavatrice senza rovinarli, mantenendoli morbidi e piacevoli al tatto per molte stagioni.