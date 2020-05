Sandali estivi: sbizzarriamoci con le idee! L’estate è in arrivo e con lei finalmente la possibilità di rinnovare guardaroba e scarpiera: non c’è niente di meglio di un paio di sandali per l’estate, freschi e comodi! Che siano sandali bassi o sandali con tacco, sandali eleganti o sandali con zeppa, sandali bianchi o sandali neri, i sandali per l’estate sono la scelta migliore per dar vita a look variegati e perfettamente in linea con lo spirito libero della stagione calda. Inoltre i sandali estivi si presentano in mille forme e colori e per questo sono adatti a look da giorno, per l’ufficio o per un’uscita in centro, o da sera per una passeggiata al mare o un evento con partner e amici. Diamo un’occhiata insieme alle scelte più di tendenza per i sandali per l’estate che verrà.

Sandali per l’estate con tacco

Iniziamo dall’opzione ufficio: i sandali con tacco sono un’ottima scelta se volete realizzare outfit glamour e femminili, in più non avrete troppi problemi ai piedi stando sedute alla scrivania.

Uterque

I sandali con tacco sono perfetti, anzi quasi irrinunciabili, anche per un look per una serata romantica estiva. I sandali con tacco slanceranno la figura e, forse perché siamo abituate a vederli in quest’ottica, ci daranno un tocco di sensualità. Le passerelle di quest’anno hanno lanciato tante proposte che coniugano comodità e stile. Come? Proponendo modelli di sandali con tacco largo e geometrico, non troppo alto, e cinturini alla caviglia per dare stabilità. Stupendi e dal tocco vintage i sandali con tacco firmati Fendi o Prada, ad esempio, dai colori brillanti e con pellami stampati a fantasie.

Sandali estate bassi

E se di sandali con tacco non volete proprio sentire parlare, scegliete dei sandali bassi. Potrete spaziare dai classici sandali Birkenstock per un look radical chic confortevole e di qualità a un modello di sandali Positano in tela e rafia, dai sandali per l’estate infradito, ai sandali con borchiette a quelli con fascia sul davanti come nel caso delle minorchine, i sandali da donna tipici delle Isole Baleari.

Mango

Di grande tendenza quest’anno sono i modelli di sandali bassi con punta quadrata e fibbia, a mo’ di mocassino insomma, ma in versione sabot.

Sandali estivi gioiello

Un’alternativa da sfruttare sia di giorno che di sera è quella dei sandali gioiello, sia bassi che con tacco: è chiaro che gli anni ‘80 stanno spopolando tra le tendenze, allora non ci resta che procurarci un paio di sandali argento o dorati, tempestati di Swarovski, glitter e paillettes. Adatti sia alle giovanissime che alle donne più mature che vogliono aggiungere un tocco divertente al proprio look estivo.

See by Chloé, Zalando

Date un’occhiata su Zalando ai sandali gioiello bassi in stile Dior o Gucci per qualche alternativa anni ’50 e ’70. Design di tendenza e prezzi competitivi.

Sandali estivi con zeppa

E infine un modello che è una via di mezzo tra la comodità dei sandali bassi e la severa ma femminile natura dei sandali con tacco: i sandali con zeppa. La zeppa non ci ha mai davvero abbandonato, ha avuto momenti più o meno rosei nel mondo dei fashion trend, sì, ma c’è sempre stata.

Zara

Quest’anno allora potremo procurarci un classico modello di sandali con la zeppa in rafia, tela e cinturini alla caviglia, perfetti per i look marini. Oppure che ne dite di un modello con tacco/zeppa in legno a mo’ di zoccoli? Un must have irrinunciabile e di stile, perfetto da abbinare a minidress leggeri a fantasie o colori brillanti. I sandali con la zeppa inoltre sono adatti a tutte le età: per le più piccole che sognano le scarpe col tacco ma ancora non hanno avuto il permesso della mamma. Per le trentenni nostalgiche dei tempi giovani delle loro mamme (gli anni ’60 e ’70) e per le donne più mature. Prada e altri marchi ultimamente hanno introdotto il sandalo a zeppa con la calza, super chic per le serate fresche!