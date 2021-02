Come ogni febbraio, si avvicina San Valentino, una ricorrenza per celebrare l’amore e per sorprendere chi amiamo con un piccolo ma significativo gesto romantico: chi con un regalo, chi con una cena a lume di candela. Anche se di questi tempi, come ben sappiamo, non sarà possibile cenare nel nostro ristorante del cuore, potremo portare il romanticismo nelle nostre case con una cena d’asporto prelibata e, soprattutto, afrodisiaca. In soccorso agli innamorati, arrivano anche servizi ad hoc specializzati nel delivery, come longhitakeaway.it e Cosaporto.it

Come rendere speciale la cena di San Valentino!

Dalla torta a cuore confezionata dai migliori pasticceri in città, a un bouquet di rose rosse, fino a un menù stellato, Cosaporto.it vi aiuta a rendere ancora più romantica la vostra cena di San Valentino. Tutto quello che dovrete fare sarà selezionare una delle proposte e a tutto il resto ci penserà Cosaporto, che opera nelle maggiori città italiane, tra cui Milano, Roma e Torino. Vediamo alcune delle proposte più interessanti.

Milano

Rinascente – Maio Restaurant

Lo chef del Maio Restaurant propone un menu da sogno con ingredienti di stagione e carne di Fassona 100% Piemontese, per una cena dal sapore ricco e tradizionale.

Emporio Armani Restaurant

La box dedicata a San Valentino si veste di rosso con una selezione di piatti unici e ricercati che renderanno il menu del giorno più romantico dell’anno davvero speciale con tanto di carpaccio di gamberi e ravioli alla bottarga di tonno. Il tutto abbinato perfettamente a una elegante sorpresa floreale rossa di ArmaniFiori per rendere ancora più speciali i festeggiamenti.

Filippo la Mantia

Lo Chef Filippo La Mantia propone per il San Valentino un menu degustazione completo per due, composto da 5 portate, per gustare una selezione di piatti della tradizione siciliana studiati per una cena indimenticabile, dalle sarde al beccafico a ai tagliolini al pesto di pistacchio, per concludere in dolcezza con i baci palermitani.

Roma

Ristorante Antica Pesa

Il menù di Antica Pesa dedicato alla festa degli innamorati comprende ostriche, astice e pesce spada tra le diverse proposte per una cena unica e speciale, il tutto completato dalle bellissime composizioni floreali di Maria Luisa Rocchi Flowers.

Il Convivio Troiani

Un menù creato per la festa degli innamorati dallo Chef stellato Angelo Troiani con proposte uniche e raffinate che sapranno rendere indimenticabile il vostro San Valentino. Dal salmone marinato al gratin di frutti di mare fino allo spagolino con gamberi, kalamanski e pan croccante.

Torino

Antonio Chiodi Latini

Le tapas speciali di San Valentino create dallo chef Antonio Chiodi Latini, 100% vegetali. Da condividere con la persona amata, con gli amici del cuore, e perché no… per coccolarsi anche da soli!

Gastronomia Barbero

Un assortimento di ricette sfiziose per le tartellette di Gastronomia Barbero. Finger food gourmet da servire come antipasto o aperitivo per buffet e cene speciali.