Salviette struccanti: i consigli per usarle nel modo corretto e non rovinare pelle e ciglia

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulle salviette struccanti: come e quando usarle per non rovinare la pelle.

Struccarsi, che noia! Soprattutto quando si rientra a casa a tarda notte e non si vede l’ora di tuffarsi sul letto. L’operazione della rimozione del make-up, però, è tanto noiosa quanto importante. Addormentarsi col trucco non è mai una buona idea: oltre al rischio di irritazione ed infezioni (soprattutto agli occhi), è un’abitudine che, soprattutto se protratta, danneggia la pelle.

C’è chi, per velocizzare il compito, si affida alle salviette struccanti, decisamente più pratiche e veloci dei dischetti di cotone, da bagnare coi vari prodotti. Ma sono davvero così valide per rimuovere il trucco? Tra i pro del loro utilizzo c’è quello di potersi struccare anche a letto, senza necessariamente risciacquare il viso (in poche lo fanno!). Se anche tu fai parte del team salviette, però, ci sono alcune cose che dovresti sapere per utilizzarlee nel modo corretto e non rischiare di rovinare pelle e ciglia.

Salviette struccanti, ecco perché dovresti usarle con moderazione

Prendersi cura del proprio viso passa da una corretta rimozione del make-up. Nonostante sia un momento decisamente fastidioso, è necessario togliere via ogni residuo di fondotinta, correttore, mascara e rossetto, così da liberare la pelle da batteri e tracce di sporco. Una corretta pulizia e detersione renderanno la tua pelle più sana e ti proteggeranno da acne e imperfezioni, oltre, a lungo andare, da rughe e invecchiamento precoce. Per le più pigre, soprattutto quando si rientra a casa tardi, esistono le salviette struccanti. Ma sono davvero efficaci?

Il consiglio principale è quello di utilizzare le salviette solo se è necessario e non ogni sera. Questo prodotto, infatti, potrebbe non garantire sempre una pulizia accurata, soprattutto in caso di make-up molto marcati. Non solo, spesso accade che per togliere via ogni residuo di trucco dal viso, si strofini la salvietta in maniera decisamente troppo energica, causando arrossamenti e irritazioni, soprattutto nella zona degli occhi.

Grave errore, ma non l’unico. L’abitudine di non risciacquare il viso dopo l’utilizzo della salvietta è scorretta: la gran parte di questi prodotti, infatti, non è sempre in grado di rimuovere a pieno batteri e impurità. Per questa ragione, è consigliato sciacquare il viso al termine dell’operazione.

Ricordandoti di utilizzarle solo in occasioni sporadiche, scegli le salviette che più fanno al caso tuo, puntando su quelle maggiormente adatte al tuo tipo di pelle e ad eventuali problematiche. Le formule più recenti sono ricche di ingredienti naturali, che rendono le salviette decisamente meno aggressive e dannose per la pelle. Una comoda alternativa, insomma, ma da usare con oculatezza.