Salvatore Angelucci, che fine ha fatto l’ex di Paola Frizziero e Karina Cascella: a vederlo oggi, non si riconosce

Che fine ha fatto Salvatore Angelucci, ex di Paola Frizziero e Karina Cascella: oggi è cambiato, ecco com’è diventato e cosa fa nella vita.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Paola Frizziero, ex amatissima tronista di Uomini e Donne, e del suo radicale cambiamento di vita. A distanza di circa 20 anni dalla sua partecipazione al dating show di canale 5, infatti, l’ex personaggio televisivo è stata intervistata durante un viaggio a Medjugorje e ha parlato della sua Fede e della sua famiglia, spiegando di aver completamente detto addio al mondo dello spettacolo.

Il suo aspetto è cambiato, perché Paola oggi si mostra completamente senza trucco, con i capelli corti brizzolati e con un look estremamente semplice. Il suo sguardo sembra sereno e felice e l’ex tronista racconta di come la Fede ha cambiato la sua vita portandola a diventare un’insegnante e a creare una famiglia tutta sua con il marito Francesco e i loro due bambini.

Dopo aver visto la trasformazione di Paola, in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto il suo ex fidanzato Salvatore Angelucci. L’ex tronista ha avuto una relazione con la Frizziero nel 2006 e poi è stato per diversi anni con l’allora opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella, da cui ha avuto anche una figlia. Ma cosa fa oggi Salvatore e com’è diventato? Anche lui è cambiato moltissimo e stenterete a riconoscerlo!

Salvatore Angelucci, com’è diventato e cosa fa nella vita l’ex fidanzato di Paola Frizziero e Karina Cascella

Salvatore Angelucci è stato sul trono di Uomini e Donne nella stagione 2005/2006 per poi lasciare il programma insieme alla corteggiatrice Paola Frizziero. I due hanno avuto una storia piuttosto tormentata, che si è conclusa pochi mesi dopo soprattutto a causa della gelosia di lei per il rapporto tra l’ex tronista e la sua amica Karina Cascella, all’epoca opinionista del dating show.

I sospetti della Frizziero, però, furono confermati poco tempo dopo perché tra Angelucci e la Cascella cominciò una storia d’amore che li portò anche a diventare genitori della piccola Ginevra, oggi adolescente. Ma cosa fa oggi Salvatore Angelucci e com’è cambiata la sua vita a 20 anni dalla partecipazione a Uomini e Donne?

Anche lui si è allontanato dal mondo della tv e nonostante si sia separato da Karina Cascella, continua ad avere rapporti con lei per amore della figlia Ginevra. Oggi Salvatore è un dj famoso e affermato e gira il mondo grazie al suo lavoro, come si vede anche dal suo profilo social, su cui pubblica perlopiù contenuti inerenti la sua professione.

Esteticamente è quasi lo stesso, solo con molti più tatuaggi e la barba incolta. Della sua vita privata, invece, si sa davvero poco. Fino a qualche tempo fa Salvatore aveva una compagna di nome Alessandra Gallocchio, che spesso si mostrava sui social anche in compagnia di Karina e Ginevra. Oggi i due non sono più una coppia e Salvatore non fa vedere praticamente nulla della sua sfera sentimentale.