Salute del capello, cos’è “l’ossigenoterapia”: di che si tratta e a cosa serve

L’ossigenoterapia è la soluzione ideale per ripristinare la bellezza del capello e dell’intera chioma: ecco di cosa si tratta e a cosa serve.

Questo trattamento non va a modificare solo la chioma, ma tutta la struttura in generale e quindi anche il cuoio capelluto. Ciò vuol dire che anche i capelli che cresceranno successivamente saranno ben equilibrati. Niente arrossamenti, disidratazione, o una chioma secca o sfibrata. Solo una cute perfetta e una crescita con volume e lucentezza.

L’ossigenoterapia è il trattamento del momento, sempre più diffuso grazie ovviamente al riscontro positivo che lo ha reso così amato da tutti ad ogni età. Il fino del procedimento non è esclusivamente estetico: ripristina la salute del capello stesso grazie all’uso di ossigeno puro direttamente sulla chioma.

Ossigenoterapia, il trattamento che tutte vogliono: in che modo funziona

Tale procedura è consigliata a coloro che hanno problemi nella produzione di sebo e dunque capelli troppo secchi oppure troppo grassi, quando non c’è una corretta regolazione dei livelli interni di questo, con una ripercussione sul capello, portando a una fibra arsa o sempre grassa.

Con l’ossigenoterapia si ottiene una pulizia approfondita della cute, fattore che va anche ad eliminare alcune problematiche relative alla pelle, successive a colorazioni, lesioni o trattamenti sbagliati. Il trattamento viene eseguito con l’uso di ossigeno puro al 99.5% ed è perfettamente sicuro poiché ha come obiettivo quello di rigenerare le cellule e i tessuti.

Gli effetti sono a lungo termine, permettono di mantenere non solo il capello più sano ma anche più pulito, con una migliore vitalità del bulbo pilifero. Quando si fa una piega o un trattamento questo resisterà molto meglio. È necessario recarsi presso saloni di bellezza specializzati, dove verrà impiegato un aerografo per creare la nebbia su tutti i capelli, senza alcun fastidio o dolore.

L’ossigeno entra nella pelle, si diffonde e permette di migliorare la condizione di flavonoidi, zinco e aminoacidi che vengono assorbiti. Oltre all’ossigeno infatti si usano delle sostanze naturali con effetto benefico. Ognuno può scegliere il mix che preferisce ma solitamente decide il parrucchiere in base alla condizione del capello. Il trattamento ha una durata di 45 minuti e nessuna controindicazione.

In seguito alla prima volta, è possibile seguire una sorta di mantenimento nel tempo. La scelta ottimale è un appuntamento al mese. L’ossigeno non ha controindicazioni, le sostanze aggiuntive però possono provocare allergie perciò è utile sempre chiedere prima di procedere per sapere cosa viene vaporizzato in quella dose. Inoltre è consigliato comunicare possibili intolleranze tempestivamente al parrucchiere.