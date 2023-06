Salutari e leggerissime: quale tra queste carote preferisci? Scegline una e scopri la tua personalità

La scelta che farai tra queste tre carote ti permetterà di scoprire molte caratteristiche della tua personalità: buon divertimento!

Amiche della linea e del benessere, le carote sono considerate alimenti dal grande potere benefico per la salute: non tutti sanno che, nonostante si tratti di una pianta erbacea originaria dell’Oriente, gli antichi Greci e Romani le usavano come prodotti curativi. Ricche di magnesio, ferro, rame, zinco, calcio e di vitamina A, sono molto usate in cosmetica (ad esempio per favorire la crescita dei capelli), in fitoterapia (grazie tra l’altro alle proprietà diuretiche, espettoranti e lenitive) e in cucina (sia per ricette salate che dolci).

Al di là di tutti vantaggi che un regolare consumo di queste radici possa arrecare all’organismo, oggi vogliamo servircene anche noi ma per un fine molto meno ‘serio’: la carota è infatti la protagonista del test che ti proponiamo. Dovrai scegliere una fra le tre che vedi in foto e, in base a quella che ti detta il tuo istinto, cercheremo di tracciare il profilo psicologico che meglio ti descrive.

Test sulla personalità: quale di queste carote ti attira di più? La risposta spiegherà molto del tuo carattere

Come vedi, nell’immagine le carote ti vengono presentate in varie forme: ci sono quelle tagliate e condite, quelle usate per ricavarne un buon succo e quelle intere. Il consiglio che possiamo darti affinché il risultato del test sia veritiero il più possibile è di basarti esclusivamente sull’istinto per fare la tua scelta. Nelle prove psicologiche è importante proprio affidarsi alle sensazioni istantanee e non al ragionamento come nel caso dei quiz di logica, né alla concentrazione come per quelli visivi. Di seguito, potrai leggere gli esiti.

Numero 1: sei portato ad assumere il comando delle situazioni e se non riesci a prevalere nei vari contesti a cui ti rapporti, dai di matto! Spesso tendi a non dare il giusto valore a cose molto più importanti, tanto è il tuo desiderio di primeggiare. Certamente fai bene ad affermare il tuo valore, ma attento a non diventare prevaricatore. La leadership ottenuta col pugno di ferro quasi mai dura a lungo.

Numero 2: odi ricevere pareri e consigli perché preferisci agire come senti e ritieni giusto in quel momento. Se ti capita di sbagliare, pazienza: sei perfettamente in grado di assumertene le responsabilità. Ciò da un lato fa di te un individuo molto forte, ma spesso finisce col creare tensioni con le persone che ami di più.

Numero 3: dallo spirito solare e assetato di avventura, hai una mente aperta e sai adeguarti ad ogni circostanza senza lamentarti troppo. Questa tua indole ti permette di lanciarti in direzioni impreviste e, spesso, anche di fare scoperte meravigliose.