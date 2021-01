Salma Hayek ha compiuto 54 anni solo pochi mesi fa, ma non si direbbe proprio. L’attrice messicana infatti sfoggia un fisico da fare invidia a qualsiasi donna, anche a quelle di vent’anni più giovani di lei.

Proprio in occasione del suo compleanno, a settembre, Salma Hayek aveva postato sul suo profilo Instagram un selfie in bikini, e senza ombra di trucco. Da anni, infatti, l’attrice candidata all’Oscar per la sua interpretazione di Frida Khalo è fan dei #nomakeupselfie, ma anche senza veli sembra cavarsela piuttosto bene.

I suoi segreti beauty? Acqua di rose e oli per idratare la pelle (che possiamo dire funzionano parecchio dato che i segni dell’età Salma Hayek non sa nemmeno dove stanno di casa). Per il corpo, invece, tanto allenamento. Ecco quali esercizi dovreste fare per avere un corpo come il suo.

Un allenamento completo e veloce

Appurato che l’età non è un fattore discriminante (guardate Salma), neanche il tempo dovrebbe scoraggiarvi. Ci sono tanti allenamenti di breve durata come questi che, se portati a termine con costanza e dedizione, sapranno donarvi risultati stellari.

Ovviamente, se il vostro obiettivo è la perdita di peso il consiglio di un professionista è fondamentale. Ma se non vi serve altro che una vita più attiva, una sana dieta e della ginnastica almeno 3 volte alla settimana fanno al caso vostro.

Come tonificare il fisico con questi esercizi

Ci sono poi esercizi più mirati, movimenti semplici che se eseguiti nella forma corretta sapranno davvero stupire. Anche in questo caso, come in tutto, la costanza e la pazienza sono fattori fondamentali. Non potete certo sperare di svegliarvi domattina con le curve di Salma Hayek, e se ciò non dovesse accadere (e non accadrà) non dovrete neanche scoraggiarvi: mangiare un intero barattolo di Nutella perché “tanto non sono come lei” non è certo la via da percorrere.

Provate invece con una “sfida squat”: ogni giorno una bella camminata, 20-40 minuti in base al tempo che avete, a passo svelto, e quando tornate a casa una decina di squat. Via via aumentate il numero delle ripetizioni, ma attenzione ad eseguirli correttamente.

Un esercizio efficacie sulla zona dell’addome è invece il plank. Se eseguito correttamente, è molto efficace perché agisce su tutti i muscoli del corpo, dalle spalle alle gambe. Mentre i cruch e i sollevamenti delle gambe sono perfetti per tonificare addominali alti e bassi.

Se volete un fisico come quello di Salma Hayek, quindi, non vi resta altro che dedicarvi mezz’ora al giorno: è più facile di quanto non sembri.