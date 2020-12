I saldi, invernali ed estivi, sono tra i momenti preferiti di tutte le shopping addicted e non solo. Nel 2021, causa pandemia, si era inizialmente pensato ad uno slittamento dell’inizio dei saldi, spostandoli da inizio a fine gennaio.

L’ipotesi di uno spostamento, però, è stata a lungo discussa e si è preferito farli iniziare prima, di modo da non agevolare e-commerce e shop online, che dai giorni subito dopo le feste iniziano a fare sconti e promozioni.

I saldi, quindi, ci saranno e i negozi dovranno seguire le regole che ormai conosciamo tutti, tra ingressi contingentanti, mascherine e igienizzanti per le mani all’ingresso.

Prima dell’inizio dei saldi, inoltre, è stata data la possibilità di organizzare promozioni e sconti. Attenzione però: non in tutte le Regioni. Infatti Valle d’Aosta, Puglia, Liguria e Sardegna hanno il divieto di effettuare promozioni nel mese di dicembre e nel periodo che precede la data d’inizio dei saldi.

I saldi inizieranno ufficialmente il prossimo 2 gennaio per Basilicata, Campania, Molise, Sicilia e Valle d’Aosta. Seguiranno Puglia, Abruzzo e Sardegna, il 5 gennaio, e Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Calabria il 7 gennaio.

Il 9 gennaio inizieranno i saldi in Umbria, il 12 nel Lazio e il 16 nelle Marche. Stessa data di inizio anche per i comuni non turistici della Provincia autonoma di Bolzano. Quelli turistici, invece, dovranno attendere fino al 13 febbraio. Per quanto riguarda invece la provincia autonoma di Trento, i commerciati decideranno liberamente quando iniziare i saldi.

Le ultime Regioni ad iniziare con i saldi saranno la Liguria, il 29 gennaio, e il Veneto, l’Emilia Romagna e la Toscana il 30 gennaio.

Il Calendario Regione per Regione:

Basilicata: 2 gennaio

Campania: 2 gennaio

Molise: 2 gennaio

Sicilia: 2 gennaio

Valle d’Aosta: 2 gennaio

Puglia: 5 gennaio

Sardegna: 5 gennaio

Abruzzo: 5 gennaio

Lombardia: 7 gennaio

Piemonte: 7 gennaio

Friuli Venezia Giulia: 7 gennaio

Calabria: 7 gennaio

Umbria: 9 gennaio

Lazio: 12 gennaio

Marche: 16 gennaio

Provincia autonoma di Bolzano: comuni turistici 16 gennaio – non turistici 13 febbraio

Liguria: 29 gennaio

Veneto: 30 gennaio

Emilia Romagna: 30 gennaio

Toscana: 30 gennaio

Cosa acquistare durante i saldi

I saldi sono l’occasione giusta per togliersi qualche sfizio o acquistare dei capi che non avete ancora nell’armadio.

Partendo dai capispalla, non può sicuramente mancare un cappotto. Che sia lungo o corto, teddy o classico, questo capo può essere un ottimo acquisto e un capo da ricercare a prezzi super scontati. I saldi potrebbero essere la giusta occasione anche per l’acquisto di un bel piumino caldo, perfetto per la stagione invernale.

Altro articolo di tendenza per l’inverno sono gli stivali. Quest’anno abbiamo riscoperto gli UGG, caldi e comodi, e abbiamo visto ai piedi di tutte le influencer i combact boots. Tra i tanti modelli proposti dai brand troviamo anche anfibi, di diversi colori e fantasia, e gli stivali più classici, come i chelsea e i modelli in gomma, perfetti per la pioggia.

Durante i saldi largo spazio anche alle sneakers. Anche qui, c’è l’imbarazzo della scelta e sono tantissimi i brand che durante il periodo di promozioni mettono in sconto anche i modelli più ambiti.

Se siete amanti dei colletti, i saldi potrebbe essere il momento giusto per sbizzarrirvi con l’acquisto di camicie e maxi colletti da applicare sui vostri maglioni preferiti. Anche per quanto riguarda maglioni e cardigan, maxi o crop, le promozioni regaleranno sicuramente tante emozioni e prezzi vantaggiosi.

Parlando di abiti, quest’anno a farla da padrone sono state le jumpsuit. Corte o lunghe, eleganti o più sportive, questi capi d’abbigliamento sono perfetti per diverse occasioni e sarà facile trovarle a prezzi scontati.

Foto Cos | Belted Cotton Jumpsuit

Infine, nel 2020 tra i capi più apprezzati ci sono state tute e felpe per la casa e, anche per questi prodotti, i saldi saranno un’ottima occasione per mandare “in pensione” i vostri capi preferiti e trovarne di nuovi.