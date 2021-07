Durante i saldi estivi non si comprano solamente borse, scarpe e accessori, ma anche prodotti per la skincare routine e per il make-up, sia giornaliero che più estroso per il tempo libero. Tra i tanti siti beauty, dopo avervi parlato degli sconti proposti da Sephora, parliamo di Lookfantastic, uno degli e-commerce top quando si parla di prodotti per la bellezza di tutto il corpo.

Lookfantastic: i 5 prodotti da non lasciarsi scappare

Quest’anno i saldi partono dal 45% su tantissimi prodotti, dai tonici alle maschere per capelli, dai pennelli per il viso alle creme solari.

Ecco quindi la nostra selezione dei cinque prodotti must have da acquistare su Lookfantastic sfruttando i saldi estivi.

Pixi, Glow Tonic da 100 ml

Il Glow Tonic di Pixi è sicuramente uno tra i prodotti beauty più conosciuti al mondo. Sarà per il pack, sarà per le sue proprietà, questo tonico esfoliante, tra i saldi di Lookfantastic, illumina e perfeziona l’incarnato, donandogli un aspetto più levigato e pulito. Inoltre, si applica facilmente ed elimina velocemente il sebo in eccesso e le impurità, nutrendo e coccolando la pelle.

Garnier Ambre Solaire, crema solare ultra-idratante

Come già detto, tra i saldi estivi di Lookfantastic sono presenti anche tantissimi prodotti pensati per le vacanze estive. Tra questi, troviamo la crema solare ultra-idratante proposta da Garnier Ambre Solaire. Questa crema con SPF 50+ protegge la pelle schermandola dai raggi solari e contiene Mexoryl SX e vitamina C antiossidante. Inoltre, non è grassa ed è resistente all’acqua.

NARS, Mini Wanted Eyeshadow Palette

Dalla crema solare idratante passiamo al make-up e parliamo della palette Mini Wanted di Nars disponibile tra i saldi di Look Fantastic. Questa palettina, con i colori di tendenza per l’estate 2021, è pratica e compatta, perfetta da portare sempre con voi in borsa, per un ritocco del trucco occhi facile e veloce.

Garnier Ambre Solaire, Vegan Natural Bronzer Mousse

Torniamo a parlare di Garnier Ambre Solaire, tra i saldi di Lookfantastic troviamo questo mousse leggera, vegana e cruelty free, adatta per viso e corpo, per un’abbronzatura naturale in una sola applicazione. Arricchita con acqua di cocco, questa mousse idrata la pelle e la lascia morbida e profumatissima.

Iconic London, Mascara

Non potevamo concludere la nostra selezione di prodotti disponibile in saldo su Lookfantastic senza inserire almeno un prodotto beauty come il mascara. Per questo abbiamo scelto il prodotto proposto da Iconic London, con scovolino che dona alle ciglia un look intenso e super strong.