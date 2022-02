Saldi autunno inverno 2022: quali sono le scarpe da non lasciarsi scappare?

I saldi sono uno dei momenti più attesi dell’anno, dal momento che si possono trovare vere e proprie occasioni con prodotti di qualità a prezzi interessanti. Questo vale ancora di più per la moda del 2022, che presenta capi destinati a tornare di tendenza negli anni successivi.

Un mood che vede tutti gli indumenti, dal cappotto fino alle scarpe, nel segno di uno stile sportivo e allo stesso tempo elegante. In questo articolo vi proponiamo i modelli di scarpe da non lasciarsi sfuggire assolutamente in occasione delle ultime promozioni di stagione.

Stivali? Sì, ma dal sapore lunare!

Una delle scarpe più interessanti proposte dagli stilisti per l’autunno inverno 2021/2022 sono i moon boots, termine che tradotto letteralmente significa “stivali lunari” e indica dei doposci dal sapore cool, perfetti da portare non solo durante la vacanza in montagna ma anche in città.

Stivali che presentano un gusto sportivo, essenziale e particolarmente raffinato ma, soprattutto, sono caldi e comodi. Perfetti da indossare con i jeans, meglio ancora con quelli skinny, i pantaloni aderenti e naturalmente tutti i capi sporty chic, compresa la minigonna, tornata di moda complice il revival degli anni Settanta. I moon boots sono una calzatura che si trova, in saldo, nelle proposte di qualità realizzate dagli stilisti ed è semplicemente… il top per l’inverno.

Sneaker: una scarpa per tutte le stagioni

Le sneakers sono scarpe da ginnastica, certamente, e vanno di moda in tutte le stagioni. Sono diversi i modelli in cui si trovano disponibili e se state cercando una calzatura che rappresenta un valido investimento la sneaker saprà accontentarvi, ancora di più in occasione dei saldi invernali.

I colori moda del 2022 per le sneakers sono sia basic, con i classici bianco e nero in evidenza come non mai, oppure più audaci, dal rosa alle fantasie multicolor. La sneaker è perfetta da portare anche in ufficio, a vista sul pantalone, e riesce a dare quella comodità a cui con la pandemia ci siamo abituati, senza più riuscire a farne a meno. Un paio in più? Non rimarrà mai nell’armadio.

Sandali: anche d’inverno?

Sì, i sandali sono la scarpa dell’inverno, la più originale tra quelle proposte dagli stilisti. Si trovano, non a caso, con le calze a vista che possono essere collant ma anche parigine e persino più spesse, come nel modello a gambaletto. Non a caso i sandali della stagione attuale si permettono il lusso di essere aperti, che abbiano il tacco alto oppure basso poco importa.

I sandali in saldo acquistati in questa stagione presentano un vantaggio interessante, simile in tutto e per tutto a quello delle sneakers: sono perfetti da portare anche in primavera, talvolta persino in estate. Un’idea di stile capace di dare spensieratezza al look. L’ideale per la quotidianità e per i momenti speciali, compresa la famosa festa dedicata agli innamorati. Che andiate al ristorante o preferiate festeggiarla a casa i sandali aperti sapranno regalarvi una nota di stile in più.