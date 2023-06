Salame al cioccolato bicolor: la variante gustosissima da provare subito

Il salame al cioccolato è una vera delizia, ma scommettiamo che anche la sua variante bicolor ti conquisterà? È ugualmente facilissimo da preparare!

Grande classico della pasticceria casalinga, il salame al cioccolato è da decenni uno dei dolci più amati proprio per via della sua semplicità. Non richiede cottura e si prepara con pochi ingredienti ed in poco tempo. Perfettamente adatto anche a chi non ha molta dimestichezza con la pastry art, è la gioia di grandi e piccini. Ideale per il buffet delle feste o come merenda, si chiama così proprio per il caratteristico aspetto che ricorda quello dell’insaccato.

Esiste però una sua variante altrettanto deliziosa, quella bicolor, che presenta alcune differenze rispetto alla ricetta tradizionale ma è comunque semplicissima e veloce. I due colori sono il risultato di una doppia copertura ottenuta con la fusione del cioccolato al latte e del cioccolato bianco, mischiati ad arachidi tritate. Tra gli ingredienti non ci sono uova, ma solo latte, cacao, zucchero, biscotti, noci tritate e burro.

Ricetta del salame al cioccolato bicolor: la novità che ti farà fare un figurone

Siamo quasi in estate e, col caldo, un dessert fresco è sempre un’idea gradita: oltre al salame al cioccolato che tutti conosciamo, ti consigliamo di provare quello bicolor, un’alternativa che stupirà tutti coloro a cui lo offrirai.

Partiamo con gli ingredienti, ecco cosa ti occorre:

Latte (410 ml);

cacao in polvere (70 gr);

zucchero (130 gr);

biscotti (400 gr);

noci tritate (100 gr);

burro (160 gr);

scorza di limone grattugiata (1 cucchiaino).

Per la copertura di cioccolato bianco:

cioccolato al latte fuso (90 gr);

cioccolato bianco fuso (50 gr);

arachidi tritate (60 gr);

Versa in una ciotola il latte, lo zucchero, la scorza di limone, il cacao in polvere setacciato e mescola bene. Traferisci il composto in un pentolino e aggiungi il burro mescolando mentre cuoce fino a che non si sarà sciolto. Metti i biscotti e le noci sbriciolati in una ciotola e aggiungi il composto di cacao mescolando accuratamente.

Ottenuto l’impasto, versalo su della carta da forno e dagli la forma del salame. Avvolgilo nella carta e lascia raffreddare in frigo per 1 ora. Adesso passa alla preparazione della copertura: aggiungi 30 gr arachidi al cioccolato al latte fuso, poi gli altri 30 gr al cioccolato bianco fuso.

Con un cucchiaio ricopri il salame alternativamente con il cioccolato scuro e quello chiaro. Lascia raffreddare e servi a pezzi. Il salame al cioccolato bicolor si può conservare in frigo per 3-4 giorni ricoperto con la pellicola trasparente. Se lo congeli, fallo scongelare in frigo prima di servirlo.