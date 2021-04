La pandemia ha decisamente rivoluzionato il mondo della moda nonché come e quando presentare le nuove collezioni. Archiviate le sfilate in presenza e i calendari tradizionali (v. Gucci), vediamo sempre più spesso cortometraggi favolosi che presentano gli abiti in periodi decisamente insoliti: l’ultimo è il caso di Saint Laurent, che ha deciso di mostrare l’ultimissima collezione con un favoloso video. Where the Silver wind blows è stato diretto da Nathalie Canguilhem per la fotografia di Juergen Teller.

Le modelle indossare e sfilano con le creazioni della maison nell’incredibile scenario naturale dell’Islanda.

È quasi inquietante se non apocalittico lo scenario che offre la spiaggia di Reynisfjara: il cielo è cupo e al terreno lavico si alternano ghiacci, cascate e una natura impervia, difficile, che fa da contraltare abiti sontuosi e glamour.

Disegnati dal direttore creativo Anthony Vaccarello, niente è minimalista e lineare. I tessuti sono ricchi e preziosi, gli accessori opulenti, per un effetto ricco e luccicante.

Dietro tutto questo c’è un profondissimo significato metaforico, che vuole mettere in contrapposizione la crudeltà e la durezza della natura contro la leggerezza, la bellezza e in un certo senso la frivolezza della moda, creazione umana per eccellenza. Vaccarello, infatti, ha spiegato che “Le questioni serie ti spingono a prendere altre cose meno seriamente, trovare l’equilibrio rimanendo sul filo del rasoio è un’attitudine sofisticata“.

Quindi via libera a tacchi altissimi, pellicce (fake), cristalli, piume e oro: la risposta alla natura è l’esagerazione, la femminilità, l’estetica.