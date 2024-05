Look del giorno, un sabato all’insegna dell’eleganza

Il tanto atteso e desiderato fine settimana è finalmente qui, se non sai cosa indossare per la giornata di oggi ci pensiamo noi di Pourfemme ad aiutarti! La scelta del look del giorno talvolta può rivelarsi molto complicata, specialmente se le temperatura oscillano in continuazione.

Il segreto per farsi trovare sempre preparate ad affrontare qualsiasi tipo di temperatura è portarsi dietro un capospalla, magari da lasciare in macchina o da portare sulle spalle senza essere indossato.

Se per oggi hai un evento importante e desideri sfoggiare un look elegante e raffinato, ti consigliamo di puntare sulla semplicità. Ecco, quindi, il look del giorno di cui ti innamorerai senza dubbio!

Cosa indossare questo sabato: il look del giorno

Per far sì che un look diventi elegante basta davvero poco. Un capo must have della primavera estate è il vestito nero, specialmente nella versione tubino da poter indossare in qualsiasi occasione.

Se hai un vestito nero nell’armadio, scegli il modello che ti faccia sentire più a tuo agio e indossalo per la giornata di oggi. Cerca di arricchire il look con un capospalla elegante e con accessori di tendenza. In questo modo potrai ottenere un look raffinato total black ma con dei punti luci che non lasciano passare inosservate.

Prima di passare alla scelta dei vari gioielli e della borsa, è importante scegliere il tipo di scarpa da indossare. L’abito nero è perfetto anche per un look casual, infatti starebbe bene anche un paio di sneaker basse e bianche.

Il tuo obiettivo del giorno, però, è ottenere un look più elegante, quindi per non rinunciare alla comodità potresti optare per una scarpa con tacco a colonna. Un must di stagione, con queste scarpe potrai ottenere dei look primaverili ed estivi a dir poco strabilianti.

A questo punto puoi scegliere la borsa. Trattandosi di un outfit abbastanza formale la mini bag è tutto quello che ci vuole per concludere questo look. Lasciati ispirare dalle mini (o addirittura micro) bag da indossare questa primavera, potrai portare con te solo l’essenziale e sfoggiare borse piccole impreziosite da gioielli e strass vari.

Il look del sabato è concluso, porta con te un capospalla come un blazer doppiopetto bianco o beige per evitare di sentire freddo al tramonto!