Cosa indossare questo venerdì

Un venerdì all’insegna della moda e delle nuances vivaci ed eccentriche, se non sai cosa indossare oggi qui puoi trovare la giusta ispirazione.

Il look del giorno che ti proponiamo lo puoi ottenere abbinando dei capi d’abbigliamento che hai sicuramente nell’armadio. Di quali indumenti stiamo parlando? Ecco l’outfit che potrai sfoggiare in questo venerdì di primavera!

Quale look sfoggiare oggi?

Per ottenere il look del giorno perfetto basta davvero poco. Se trascorrerai la giornata al lavoro oppure non hai impegni particolari, questo look sarà perfetto per te.

Il primo indumento che ti suggeriamo di indossare, visto le temperature un po’ ballerine, è la camicia di lino. Indossala oggi nella versione che preferisci, dal modello total white alle fantasie più bizzarre di questa primavera. Inoltre, la camicia di lino è un capo che potrai sfoggiare in più occasioni durante l’estate!

Trattandosi di un look casual non possiamo non consigliarti un modello di pantaloni che sta spopolando sempre di più tra le teenager e donne di tutte le età: i boyfriend jeans. Con questo tipo di pantalone puoi realizzare tantissimi outfit diversi, indossato con una camicia di lino diventerà ancora più impattante. Indossa i jeans sotto la tua camicia e vedrai che il risultato ti piacerà senza ombra di dubbio!

Inoltre, ti suggeriamo di leggere la nostra guida su come abbinare al meglio i boyfriend jeans per i tuoi look primaverili ed estivi!

Non è tutto, perché per questo venerdì vogliamo suggerirti anche il make up del giorno. Probabilmente anche per te è l’ultima giornata lavorativa della settimana, quindi per prepararti al meglio a trascorrere un weekend di relax potresti osare un po’ con i colori e provare una delle nuance più in voga per quanto riguarda il trucco labbra e il trucco occhi.

Stiamo parlando del total red dell’ombretto e del rossetto, la nuova tendenza make up 2024 vede proprio come protagonista il rosso in tutte le sue sfumature. Mettere l’ombretto dello stesso colore del rossetto è un trend da cui non puoi scappare, per dare quel tocco di luce e colore in più al tuo look tutto quello che devi fare è creare uno smokey eyes red e applicare una tinta labbra dal finish opaco o lucido, in base alle tue preferenze.

Per rendere il rosso protagonista del look, se hai scelto la camicia di lino bianca potresti azzardare con una borsa a mezza luna da portare sotto la spalla completamente rossa. Un abbinamento strabiliante che adorerai!