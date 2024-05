Abbina il tuo capo basic così e il tuo look del giorno sarà très chic

Un mix di nuances abbinate tra loro che richiamano il perfetto mood primaverile, il look del giorno è semplice ed è perfetto sia come outfit casual che come outfit più raffinato. La scelta delle scarpe potrebbe fare la differenza, se non sai cosa indossare oggi lasciati ispirare dal look del giorno!

Cosa indossare oggi? Il look del giorno ispirato alle tendenze

Sicuramente hai anche tu nell’armadio la classica t-shirt bianca che indossi solitamente per i tuoi look casual da giorno. La t-shirt total white può tornare utile anche per la realizzazione di outfit casual chic e più raffinati. Senza esagerare è possibile creare outfit da giorno che siano un mix tra il casual e l’elegante, perfetti quindi per andare al lavoro, per una passeggiata romantica o per un appuntamento particolare.

La t-shirt bianca, quindi, può diventare un perfetto capo d’abbigliamento se abbinata ad una gonna plissettata, un must have della primavera che indosserai anche per tutta la prossima stagione.

Il modello over è senza ombra di dubbio il più richiesto, sta andando sempre più in voga però indossare anche la versione mini o midi per occasioni più speciali e particolari. Se non sai come indossare la gonna plissettata lasciati ispirare dalla guida che trovi sul nostro sito!

Per quanto riguarda la tonalità potresti creare la coppia di colori più amata della primavera: bianco e blu. Indossa la gonna plissé optando per un blu in tutte le sue sfumature, dal blu elettrico all’elegante blu petrolio, scegli la nuance che più ti piace e indossala con la tua t-shirt basic!

Il blu è una tonalità tanto amata quanto particolare, sapere come abbinare al meglio il blu è importante per poter rivoluzionare il tuo look e dare vita ad outfit incredibilmente alla moda!

In molte regioni di Italia le temperature primaverile sono un po’ ballerine, infatti sono previsti giorni di pioggia in cui il vento fresco potrebbe farsi sentire. Fatti trovare preparata con un capospalla a portata di mano, per l’outfit proposto qui sopra ti suggeriamo il giubbino di jeans, un must have della primavera da avere assolutamente nel guardaroba.

Ora non ti resta che scegliere le scarpe: se hai un evento importante opta per una scarpa elegante, come una ballerina o una scarpa con tacco a colonna, altrimenti indossa delle sneaker basse della stessa tonalità della t-shirt e concludi con accessori dorati per dare un tocco di luce al look!