Tra le mura di Buckingham Palace, tira aria di tempesta. Da quando Meghan Markle ha fatto il suo ingresso nella vita di corte, le divergenze tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex sembrano acuirsi ogni giorno di più. Ma a ogni cosa c’è rimedio: lo sa bene la Regina Elisabetta che, nel suo lunghissimo periodo di reggenza, ne ha viste di tutti colori. Dalla guerra alla scomparsa prematura della Principessa del Galles, Lady Diana, la Regina d’Inghilterra ha sempre saputo tenere le redini del suo regno, pur tra alti e bassi e con qualche scivolone.

“Terapia di gruppo” per la Royal Family

Secondo quanto trapelato dal magazine australiano New Idea, la sovrana avrebbe richiamato tutta la famiglia a Buckingham Palace per le vacanze natalizie. Il motivo? Una sorta di “terapia di gruppo” per appianare i contrasti che, ormai da un paio di anni, dividono la Royal Family.

“La sovrana non è convinta che Carlo, i Sussex e i Cambridge siano in grado di risolvere da soli le loro divergenze, quindi pensa che sia arrivato il momento di un aiuto professionale“, riferisce una fonte interna a Buckingham Palace. “Il fatto che lei stessa, nonostante la sua età, prenda in considerazione come possibile rimedio una seduta di consulenza familiare, fa capire come la situazione in casa Windsor non sia semplice“, riferisce la fonte al magazine australiano New Idea.

Divisi a Natale per il Covid

Ad oggi, però, sembra molto difficile che questo possa accadere, dal momento che, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, Harry e Meghan rimarranno in Canada per Natale. Cancellato anche il Natale a Sandringham: infatti, nel rispetto delle misure anti contagio, la regina Elisabetta, 94 anni, ha preso decisioni drastiche per quanto riguarda i festeggiamenti natalizi a corte.

E’ la prima volta dal 1998, quando la famiglia reale ha iniziato a recarsi a Sandringham per il Natale, che i Windsor non faranno la consueta passeggiata verso la chiesa. Un momento sempre molto atteso dalla folla che ogni anno si reca alla chiesa per omaggiare la famiglia reale e per ammirare gli outfit natalizi di Kate Middleton.