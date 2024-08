Rottura delle acque, come riconoscerla e cosa fare nell’immediato: i consigli dei ginecologi

La fase della gravidanza rappresenta un momento molto delicato per le donne. Con il passare dei mesi, si instaura un rapporto bellissimo con il bambino. Il pancione cresce e le emozioni si moltiplicano. Gli esperti consigliano di non arrivare impreparati alla fase del parto, ma di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Gli ospedali mettono a disposizione dei corsi per istruire le nuove mamme sui comportamenti da adottare.

A volte, tuttavia, è facile lasciarsi prendere dal panico. Uno degli avvenimenti che genera maggiore preoccupazione è la rottura delle acque. Le dirette interessate non sanno sempre come agire. Anche i partner, spesso, appaiono confusi e titubati. Ecco che cosa c’è da sapere.

Cosa fare dopo la rottura delle acque: le azioni da non ignorare

Il parto si compone di molteplici fasi diverse. Ognuna di esse ha un ruolo fondamentale. Il corpo della futura mamma si prepara per mettere al mondo il proprio bambino e, di conseguenza, si verificano alcuni cambiamenti evidenti. Uno tra i primi è la rottura delle acque. Con questo termine si intende la fuoriuscita del liquido amniotico.

Non sempre è facile riconoscere tale evento. A volte, le donne pensano di aver avuto delle normali perdite vaginali o, addirittura, di non essere riuscite a trattenere l’urina. In realtà, non è così. Il liquido in questione è sieroso e trasparente. Non ha alcuno odore e si presenta in maniera abbondante.

Indica l’imminenza del travaglio e, di conseguenza, la necessità di recarsi subito in ospedale con la borsa preparata in precedenza. La nascita, tuttavia, non sarà immediata. Nella maggior parte dei casi, si avrà tutto il tempo per raggiungere la struttura, sistemarsi e farsi visitare. In commercio, ci sono degli assorbenti appositi per evitare di bagnarsi completamente. A differenza di quelli per le mestruazioni, hanno una struttura più corposa e ingombrante.

Gli esperti consigliano di osservare con attenzione l’aspetto del liquido amniotico. Esso non dovrebbe contenere tracce di alcun tipo. Venature verdi o rosse potrebbero indicare la presenza di un problema. Anche una rottura anticipata delle acque non è un segnale da sottovalutare. Un parto prematuro, senza un intervento adeguato, può comportare numerose complicanze sia per la donna che per il piccolo.

In caso di eventuali dubbi, è preferibile mettersi in contatto con il ginecologo di riferimento. Non esistono domande sciocche, soprattutto in un momento tanto delicato. È comprensibile avere dei timori. La salute del bambino e della mamma hanno priorità assoluta.