Rossetto, quale scegliere questo autunno: le tendenze dei prossimi mesi, sensuali e versatili

Scopri le tendenze di rossetto più sensuali e versatili per questo autunno e come scegliere la nuance perfetta per te.

La stagione autunnale sta arrivando e con lei arriva il momento di rinnovare il tuo look, a partire dal rossetto. Questo intramontabile prodotto make-up può trasformare istantaneamente il tuo viso e darti l’aspetto che più di addice al tuo stile e alla tua personalità. Ma quali sono le tendenze più promettenti dei prossimi mesi quando parliamo di rossetto?

Scegliere il rossetto perfetto per l’autunno significa partire considerando il colore del tuo incarnato e il sottotono di pelle. Ad esempio le pelli più chiare possono optare per tonalità nude leggermente più chiare o rosate, mentre le pelli più scure possono osare con dei nude più intensi e dai toni caldi. Qualunque sia il tuo stile, il rossetto permette di osare ma anche di amalgamarsi bene con tuoi colori, fino quasi a scomparire. Ecco due tendenze opposte, ma che spopoleranno questo autunno.

Rossetto in autunno: le due tendenze in arrivo

Statement lips

Se ami mettere in evidenza le labbra con colori accesi e vivaci, allora le “Statement Lips” sono la tendenza autunnale perfetta per te. Tornano le tonalità audaci, come il rossetto rosso fuoco, il prugna intenso e il rosa acceso.

Le statement lips sono perfette per un look da sera, ma si adattano anche ai look da giorno. Assicurati solo di bilanciare bene il trucco per evitare un aspetto un effetto pesante: scegli una base leggera, un tocco di mascara e il gioco è fatto. Le tue labbra saranno al centro dell’attenzione.

Expensive nude

Se preferisci uno stile più discreto, ma comunque sofisticato, queste due tendenze sono proprio ciò che fa per te. L’expensive nude da spazio a tonalità neutre, che donano alle labbra un aspetto elegante, naturale e raffinato. Questa tendenza è perfetta per un trucco da giorno o per quelle occasioni in cui vuoi apparire naturale, ma perfetta.

Questo autunno sono due le tendenze principali per il rossetto, le tonalità audaci e le nuances naturali ed eleganti. La chiave per scegliere il rossetto perfetto è considerare il tuo stile personale e il tuo colore e sottotono di pelle. Ricorda che il rossetto può trasformare completamente il tuo look, quindi divertiti a sperimentare e scoprire quale tendenza si adatta meglio a te. Che tu scelga labbra audaci o più naturali, sarai pronta ad affrontare l’autunno con grande stile.