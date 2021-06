Bellezza mediterranea e stile impeccabile, Rossella Brescia sfoggia un oufit da matrimonio blu e turchese che ricorda le onde del mare.

Il pantalone in plissè per un look comodo ma raffinato

Rossella Brescia torna a farci sognare con il suo stile, regalandoci un outfit perfetto da indossare a un matrimonio, o da sfoggiare per una serata estiva super elegante.

Il vestito di Marella si compone di un pantalone in satin plissé bicolore, dalla linea ampia, con chiusura a zip invisibile sul retro e da una blusa plissé in satin, color navy. Il top è caratterizzato da collo alto e maniche corte, con una chiusura a goccia con bottone sul retro.

La nuova collezione primavera-estate di Marella è un mix di colori, eleganza e praticità. Paesaggi mediterranei e atmosfere da sogno sono l’ispirazione per questa collezione che profuma d’estate. Look iconici per una donna forte ma ultra glamourous, sensuale e mediterranea. La semplicità torna ad essere un lusso e una chiave che apre la porta a ricordi estivi e giochi tra le onde.

Come vestirsi a un matrimonio, qualche consiglio

Il look da cerimonia di Rossella Brescia ci ricorda che quando si viene invitati a un matrimonio scatta inevitabilmente l’eterno dilemma: cosa mi metto? Quali colori sono i più adatti e quali quelli da evitare? Ecco qualche piccolo suggerimento per non sbagliare.

La regola numero 1 per gli abiti da cerimonia è quella di evitare il bianco: la sposa è la sola e unica protagonista del giorno delle sue nozze! Attenzione anche alle diverse tonalità troppo simili, quali beige, panna e avorio.

Altro colore da evitare è il rosso poiché è considerato troppo audace, mentre negli ultimi anni è stato riabilitato il nero, meglio per un matrimonio serale e se impreziosito da accessori colorati. Il viola non è benaugurante soprattutto se gli sposi sono scaramantici ma possiamo osare con le diverse tonalità. In merito alle scarpe da cerimonia estive, se non troviamo la stessa tonalità dell’outfit, possiamo sempre optare per nuances evergreen, dall’argento al color carne.

Se il matrimonio si svolge al mattino, i colori ideali sono quelli pastello, mentre per un look serale possiamo osare con colori più forti, come il il bordeaux, il navy e l’ocra. Inoltre, quando cala la sera, è possibile optare per gioielli un po’ più vistosi, sempre senza esagerare.