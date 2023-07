Rosa Perrotta, risveglio con il brivido: sulla fronte spunta qualcosa di inaspettato, video

Una brutta sorpresa per Rosa Perrotta al suo risveglio: l’influencer ha condiviso con i suoi followers quello che le è accaduto in un video.

Rosa Perrotta ha voluto condividere con i followers la brutta sorpresa che ha avuto di recente una mattina appena si è svegliata. Quello che le è uscito sulla fronte non se lo sarebbe mai immaginato, così ha deciso di mostrarlo in video.

L’influencer campana è sempre molto attiva sui social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana tra cui anche il risveglio e le ‘sorpresine’ che le compaiono in volto.

Rosa Perrotta, il video in cui mostra cosa le è comparso sulla fronte

Rosa Perrotta si è svegliata con un gigantesco bernoccolo sulla fronte. Si potrebbe pensare che abbia preso una botta o che sia un brufolo, ma invece è qualcosa di davvero inaspettato. È stata lei stessa a raccontare cosa le sia accaduto, spiegando che altro non era che una puntura di zanzara. Mai si sarebbe immaginata che potesse uscirle una cosa del genere, sottolineando come le facesse anche male.

A giudicare dall’immagine la puntura le ha creato davvero un grande bozzolo, che difficilmente guardandolo si potrebbe immaginare che sia stata una zanzara. E invece, secondo quanto ha raccontato Rosa, è andata proprio così. Le zanzare sono le prime nemiche per eccellenza dell’estate, le loro punture oltre a essere antiestetiche – e cosa è accaduto alla Perrotta lo dimostra – prudono terribilmente.

Esistono diversi rimedi per tenerle lontane. Probabilmente il più efficace è il cerotto alla citronella che si usa per i bambini: basta posizionarlo sul pigiama e con molta probabilità si sarà protetti tutta la notte. Eppure la Perrotta, che ha due splendidi figli, non ha pensato di usare i loro cerottini.

L’influencer ha trascorso alcune giornate al mare con i figli e il compagno e ha condiviso parole bellissime sul tempo passato con loro e per loro. Rosa è una mamma molto attenta, che mostra le sue esperienze con alle followers sia per dare consigli che per riceverli. Le immagini delle vacanze in famiglia sono molto tenere.

In alcune la Perrotta ha dovuto mettere i puntini sulle i per evitare di essere attaccata dagli haters. Spesso è stata oggetto di dure critiche anche per come cresce i figli e ciò che fa con loro. Purtroppo la polemica è l’altra faccia della medaglia di quando si è un personaggio in vista.