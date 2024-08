Romina Carrisi e la rarissima foto con il figlio in vacanza: così commuove il web

Romina Junior Carrisi è una delle figlie del famoso cantante Al Bano e di Romina Power. Sorella di Ylenia, Yari e Cristèl, ma anche di Jasmine e Albano Jr. (avuti dalla relazione di Al Bano con Loredana Lecciso), Romina Carrisi si gode la sua prima estate da mamma.

Infatti lo scorso 24 gennaio la donna ha dato alla luce Axel Lupo, il suo primo figlio avuto dal regista Stefano Rastelli. Di recente ha postato su Instagram una dolcissima e rara foto che ritrae lei con il suo piccolo bambino, e ha fatto emozionare tutti.

La foto di Romina Carrisi con suo figlio

Romina Carrisi è felicissima da quando è diventata mamma del piccolo Axel Lupo, nato il 24 gennaio dall’amore con il suo compagno, il registra Stefano Rastelli. Lui ha 53 anni ed è stato sposato con un’altra donna, da cui ha avuto altre due figlie, Emma e Lola.

Romina è innamoratissima di lui e ha confessato che sono andati a convivere subito, cinque mesi dopo essersi conosciuti. Ha anche raccontato: “Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e riesce a capirmi anche nei miei silenzi. Per me non c’è dono più grande“.

Per il momento non c’è alcuna intenzione di sposarsi e Romina Carrisi su questo ha confessato: “Né io né lui vogliamo sposarci. Siamo felici così, non c’è bisogno di ufficializzare, lo abbiamo fatto con nostro figlio. Se mai dovessimo farlo, vorrei una festa per pochi intimi. Ho un senso di vergogna nei confronti dei matrimoni maestosi, dover far vedere al mondo l’amore mi spaventa, sono restia a questa esternalizzazione plateale dell’amore“.

Insomma, per il momento la coppia si gode il bambino nato dal loro amore, che sta vivendo la sua prima estate. E di recente Romina Carrisi, che solitamente non posta contenuti con suo figlio, ha inaspettatamente pubblicato su Instagram una dolce foto con il suo Axel Lupo. Nello scatto Romina ha in braccio il bambino. Sono di profilo e come sfondo c’è un bellissimo mare con tante barche.

Lo scatto è emozionante e in tanti hanno commentato e si sono complimentati con la donna. Ma la dedica più dolce è quella di Romina stessa che scrive a suo figlio: “Amore bello come il mare”. Come ogni mamma, Romina Carrisi è innamorata di suo figlio e questo scatto lo conferma ulteriormente.