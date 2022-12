Robert Pattinson ce l'ha fatta! Per la prima volta con la fidanzata...

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sorprendono tutti dopo 4 anni di storia d’amore, e adesso cosa accadrà? Noi pensiamo proprio che stavolta la coppia abbia deciso di fare un salto dopo la prima immagine che ce li mostra così…

Robert Pattinson per la prima volta con la fidanzata sul red carpet…

Lo abbiamo amato alla follia in Twilight, e quando tra lui e la coprotagonista Kristen Stewart è finita ci siamo persino lasciate andare a qualche lacrimuccia. Ma oggi Robert Pattinson vive un amore da favola e si è concesso con la sua dolce metà, per la prima volta, alla pioggia di flash sul red carpet che segna la prima apparizione pubblica di questo tipo per il divo e la fidanzata Suki Waterhouse!

Foto Instagram | @robpattinsonsociety – Suki Waterhouse e Robert Pattinson

La foto ce li mostra felici e sorridenti quattro anni dopo l’inizio della loro storia d’amore, una fiaba vissuta quasi interamente dietro le telecamere per volere di entrambi.

Ma cosa sappiamo esattamente della loro relazione? Molti pensavano che Robert Pattinson fosse quasi sull’orlo di una crisi con la compagna Suki Waterhouse, con cui ha iniziato a frequentarsi nel 2018.

Il loro rapporto, invece, sarebbe cresciuto al punto da condividere importanti progetti di coppia e ora il mondo ha potuto vedere con i propri occhi che sì, i due si amano alla follia!

Secondo PageSix, la relazione si sarebbe intensificata facendosi seria quando i due avrebbero trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Covid, e Pattinson aveva parlato per la prima volta della fidanzata nel febbraio scorso.

Il debutto ufficiale come coppia è di poche ore fa. Robert Pattinson e Suki Waterhouse si sono mostrati insieme in occasione della sfilata uomo autunno 2023 di Dior in Egitto, sorprendendo non solo i fan di mezzo mondo, ma anzitutto i paparazzi che da anni davano la caccia ai piccioncini più riservati d’America.

Tra le righe della loro relazione c’è chi fiuta odore di fiori d’arancio, ma non sappiamo se davvero l’attore si sia finalmente deciso a metter su famiglia e ad arrivare all’altare. Quel che è certo è che il suo fascino da divo appare intramontabile e continua a catturare sguardi e obiettivi, e noi per il momento ce lo godiamo così, raggiante e innamorato nella speranza che questa sia la volta buona…