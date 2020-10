Per la prima volta dal 2015, quando era apparsa come ospite, la cantautrice britannica Adele è tornata a calcare il palcoscenico del Saturday Night Show. Ma questa volta in veste di conduttrice: radiosa, ironica ed elegantissima. Con ironia e sobrietà, la cantautrice britannica ha commentato la sua trasformazione fisica degli ultimi mesi. “A causa della restrizioni Covid, ho dovuto viaggiare più leggera“, ha ironizzato Adele, in riferimento alla sua evidente perdita di peso.

Il ritorno glamour di Adele

Pantaloni neri aderenti, un top nero con una profonda scollatura e aperto sulle spalle: un look davvero glamour che evidenzia la “trasformazione” di Adele. Nell’ultimo anno la cantante ha infatti perso circa 45 kg con la dieta Sirt e con il supporto di una nutrizionista esperta. Un cambiamento che non si intravede soltanto nel fisico, ma anche nello stile della cantante britannica, che ha detto addio ai lunghi abiti da sera, dal sapore vintage, con cui l’abbiamo conosciuta dal suo esordio nel 2008 con “Chasing Pavements”.

“So di avere un aspetto diverso”

Ma Adele non si prende troppo sul serio e ironizza sulla sua trasformazione, anticipando i prevedibili commenti sul suo aspetto fisico. In uno dei tanti sketch della serata, la cantante finge così di recitare in uno spot anni ’80 e dice: “So di avere un aspetto diverso, ma a causa delle restrizioni Covid-19 ho dovuto viaggiare leggera e potevo portare solo la metà di me: questa è la parte che ho scelto!“.

Nessuna anticipazione del nuovo album

Non manca un pizzico di delusione dei fan, che si aspettavano un’anticipazione del suo nuovo album: un momento molto atteso dopo il successo dell’album “25” nel 2015 e poi il ritiro dalle scene a causa di un problema alle corde vocali. “Il mio album non è ancora finito – ha annunciato la cantante -. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe“. E aggiunge scherzando: “Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!“.

Le emozioni della serata

Ma la grande sorpresa per tutti è stata l’esibizione di alcuni dei suoi pezzi più celebri, che Adele aveva smesso di intonare nel 2017, quando si era definitivamente ritirata dalle scene. Nel corso della serata, ha infatti partecipato a diversi sketch, in cui appariva anche nel ruolo di se stessa in una parodia di The Bachelor, iniziando a cantare dal nulla parti dei suoi successi. Da “Someone Like You“, “When We Were Young“, “Hello“, per chiudere in bellezza con uno dei suoi pezzi più emozionanti “Rolling in the Deep“.