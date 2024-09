Ritocchini estetici: quali sono gli interventi più richiesti anche dagli uomini

La società è divenuta nel corso dei decenni più inclusiva e questo ha implicato un annullamento parziale delle differenze di genere. La chirurgia plastica ad esempio veniva associata soprattutto alle donne, le quali si rivolgevano agli esperti della bellezza per interventi che esaltassero alcune parti del viso oppure per operazioni che limitassero determinati disagi pratici.

Oggi si è registrato un aumento del 30% – in 15 anni – di uomini che scelgono di ricorrere alla medicina estetica per migliorare la propria qualità della vita e nutrire legittimamente la propria autostima. Un dato, questo, che sicuramente manifesta la perdita di determinati pregiudizi e limiti associati al proprio sesso di appartenenza, ma che indica al contempo la sempre maggiore importanza riservata al proprio aspetto.

Uomini e chirurgia estetica: gli interventi più richiesti

Come anticipato, alcuni interventi dei più richiesti sono prettamente estetici, altri invece implicano dei risvolti positivi in merito alla soluzione di disagi pratici. A questo proposito, Alessandro Gualdi – chirurgo plastico, specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica del volto – ha spiegato che tra le operazioni più richieste figura l’otoplastica, ma anche rinoplastica e blefaroplastica. La prima si riferisce alla correzione delle cosiddette “orecchie a sventola”, la seconda si traduce in un intervento di ritocco del naso – il quale, in caso di setto deviato, favorisce la respirazione – ed infine la terza si riassume nella rimozione dell’eccesso di epidermide.

Alcuni poi cedono ai medesimi ritocchi estetici che spesso si riconoscono nelle donne: lifting, liposuzione, interventi di ringiovanimento del viso, correzione di possibili difetti (ad esempio un neo, una delicata gobba sul naso oppure labbro inferiore più ampio del labbro superiore e viceversa). Tra gli interventi più particolari, Alessandro Gualdi ha spiegato come si esegue l’operazione volta a contrastare l’insorgere dell’emicrania, la cui pratica è mini-invasiva e può risolvere quasi completamente la problematica. “Siamo in pochissimi in Italia a farlo” – le parole del chirurgo – “si prevede laddove la terapia farmacologica non risolve la patologia”.

Lo stesso pregiudizio che imputa alla chirurgia estetica un contributo prettamente superficiale e focalizzato sulla bellezza diviene estremamente limitativo. Si tratta infatti di una disciplina medica che consente appunto di migliorare la qualità della vita, talvolta correggendo al contempo di un difetto che può presentarsi come un disagio. Un’operazione alla mandibola può favorire la masticazione e conseguentemente tutte le possibili problematiche ad essa associate. L’invito del personale sanitario rimane tuttavia il medesimo: non abusarne, poiché in tal caso potrebbe sortire l’effetto opposto.